预计逗留2个月·林心如4月来马拍戏 林心如17日在台湾出席代言活动，透露将于4月来马拍摄其有份监制并主演的电影《Miss Andy》，预计逗留1、2个月，并考虑不时把女儿接来大马，一解相思之愁。

（图：脸书）

（台湾．台北18日讯）林心如17日在台湾出席代言活动，透露将于4月来马拍摄其有份监制并主演的电影《Miss Andy》，预计逗留1、2个月，并考虑不时把女儿接来大马，一解相思之愁。

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由林心如及王礼霖联合担任制片，陈立谦（Teddy）执导的《Miss Andy》，是根据报章上真实的事件改编，主要讲述变性人和到大马非法外劳的课题。林心如将在片中饰演来自越南的非法移民，在电影中会有被家暴等悲惨经历。

谈及女儿，林心如立刻打开话匣子，自嘲现在是“司机小林”，每天忙接送女儿上下课，透露女儿时常和爸妈撒娇，还爆料霍建华是“女儿控”，亏说：“他根本拿女儿没辙，通常都会‘好好好’。”

林心如透露，霍建华会指定跟女儿拍“街拍照”，要求林心如捕捉父女间“自然”的画面，是否会抱怨老婆拍不好？林心如笑说：“不会，因为他拍得更不好！”一家三口生活幸福，是否想再添一个宝宝？林心如说：“目前真的没有认真考虑过这个问题，想先把女儿带好，再看看。”