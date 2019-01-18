税收局：期限内偿还．迟交也须付逾期增税 内陆税收局革新及品质管理组主任阿里夫说，在自愿申报特别计划（SVDP）的期限内自愿申报后，也需在期限内偿还罚款，否则逾期30天后会面对10%的增税（k e n a i k a ncukai），再逾期60天则需缴交5%的增税。

沙宾（左五）为大马会计师协会举办的自愿申报特别计划（SVDP）座谈会主持开幕，左起为阿里夫、仁加纳登、山姆甘、努尔玛兹拉，右起为苏达沙南、周志渊、苏迪尔曼和黄仕钧。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）内陆税收局革新及品质管理组主任阿里夫说，在自愿申报特别计划（SVDP）的期限内自愿申报后，也需在期限内偿还罚款，否则逾期30天后会面对10%的增税（k e n a i k a ncukai），再逾期60天则需缴交5%的增税。

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可要求分期付款

他在SVDP座谈会的问答环节上说，纳税人可以要求分期付款，逾期支付的罚款也同样会面对上述增税。

根据该计划，在3月31日或之前自愿申报少缴的收入，纳税者只需缴交10%罚款，而这笔罚款如果逾期未还，则会加上10%增税，继续拖延则会面对5%。

“或许有些人会说‘内陆税收局不是说只罚款10%吗？为何又再加10%？’税务顾问或会计公司必须告诉客户，申报后必须缴交罚款，而迟交罚款还是会被征收增税。”

换言之，若是在4月1日至6月30日申报，需要缴交15%的罚款，逾期未还的话，还会再加上10%增税。

一旦过了6月30日的截止日期，则须根据法律缴交80%至300%的罚款。

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阿里夫说，请人们相信当局推行SVDP是基于好意，只要自愿申报，当局保证所有资料是保密且不会追究，也不会重新开档调查或进一步审查。

沙宾：若可能只进行案头审计

另一方面，内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾指出，政府要求内陆税收局采取先进国的追税方式，不要加重商家经商的负担，如果可能的话，当局只是进行案头审计（Desk Audit）。“因此，我们从各个方面接收许多资讯。”

他说，当局依然审查税务，而自愿申报特别计划（SVDP）是一项新的策略。

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财政部长林冠英较早时说以强迫方式追税的“国家追税特工队”

（NRRET）已经废除，纳税人无需担心特工队的执法官员持枪搜查住宅和办公室，针对此事，沙宾在座谈会开幕之后受询时发表上述谈话。

询及SVDP的目标税收，他指出，财长之前宣布预估今年税收达1470亿令吉，预计其中100亿令吉的税收来自SVDP收取。

可向顾问或官员咨询报税

至于通过社交媒体或网上页面浏览量（Pageview）营利的一些个人或公司需要如何申报税务，当中有一些是未成年人，他指出，任何人不清楚如何报税，可以向税务顾问或内陆税收局官员咨询。

“由于内陆税收局官员毕竟有限，因此大马会计师协会等扮演重要的角色，我们也安排了官员出席座谈会、电视和电台节目，解答人民的各种疑问。”

座谈会与会者包括大马会计师协会副主席黄仕钧、注册官苏迪尔曼、首席执行员努尔玛兹拉、执行董事山姆甘、主讲人周志渊、仁加纳登和苏达沙南。