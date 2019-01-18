《惊奇队长》最新人物海报曝光·陈静出演外星博士 《惊奇队长》（Captain Marvel）公开最新角色海报，当中可以看到密涅瓦博士（Doctor Minerva）占有一篇幅，该角色由英国华裔女演员陈静（Gemma Chan）饰演，眼尖的你有没有发现她也有参演《疯狂亚洲富豪》呢？

英国华裔女星陈静在《疯狂亚洲富豪》里饰演白富美角色Astrid。

（美国18日讯）《惊奇队长》（Captain Marvel）公开最新角色海报，当中可以看到密涅瓦博士（Doctor Minerva）占有一篇幅，该角色由英国华裔女演员陈静（Gemma Chan）饰演，眼尖的你有没有发现她也有参演《疯狂亚洲富豪》呢？

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现年36岁的陈静父亲是香港人，母亲是英国华人，过去演出多部英国影集，大部份都是客串，去年她在《疯》中饰演男主角表姐、美丽女强人Astrid，是典型白富美的代表，看起来高冷，却是个善良的女人，面对丈夫出轨，下定决心勇敢离婚，最后在派对遇到胡查理，预计续集将会发展一段恋情。

而在《惊奇队长》中，陈静所饰演的密涅瓦博士为克里人，漫画中以博士身份混入人类社会担任间谍，在电影预告中可以看到，她和惊奇队长同为克里人的菁英军事单位Starforce，预计最后会因为和惊奇队长理念不合，会成为惊奇队长最大的敌人。

陈静首度加入漫威宇宙，饰演蓝皮肤的克里星狙击手Minn-Erva。

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