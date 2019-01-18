“不要爽爽就U转的政府”．郭大雄促选民支持国阵 关丹英迪拉马哥打马华区会主席郭大雄认为，金马仑选民应投票予国阵候选人，作为敦促希盟政府好好执政的暗示，勿三不五时推出一项政策后马上又U转。

黄子祥（左起）、郭大雄及钟正彦在冷力大街上给讲座。（图：星洲日报）

（金马仑17日讯）关丹英迪拉马哥打马华区会主席郭大雄认为，金马仑选民应投票予国阵候选人，作为敦促希盟政府好好执政的暗示，勿三不五时推出一项政策后马上又U转。

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他表示，国阵候选人南利莫哈末诺是一名拥有高学历的本地人，了解金马仑人面对的各种问题，进而呼吁大家给予他支持。

“倘若希盟成功夺下金马仑国席，其实并不会带来任何改变，因为希盟已是联邦政府，所以金马仑人应通过选票暗示希盟政府不要玩弄人民。大家都知道谁有工作，谁没有工作，人民不要爽爽就U转的政府。”

他今午在冷力大街进行演讲时指出，身为关丹人的他，以往经常都会听见文冬国会议员黄德势要关闭莱纳斯稀土厂，惟该稀土厂至今仍在运作，这意味着希盟政府欺骗选民，为何做了政府有权力关闭该工厂却食言？

他直言，希盟政府每次不处理重要的事务，反之专注于处理琐碎的问题，就如禁烟其实是一个好的政策，但就连五角基也禁止烟民抽烟，这做法已有点过分，而早前闹得沸沸扬扬的黑鞋白鞋问题，则对许多家长和学生造成混乱。

他表示，人民并非瞎子，大家都已看在眼里，且一时的胜出并不代表永恒，人民也会斟酌政府的所言所行。

此外，马青副总团长黄子祥指出，希盟政府在没有考虑民意的情况下废除死刑，对受害者非常不公平。