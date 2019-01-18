社青：解决农地临时地契更新．“彭大臣须列期限显诚意” 社青团促请彭亨州务大臣拿出诚意，列明一个时限来解决金马仑的农地临时地契更新问题，以便金马仑农民能够安心的发展农业。

张玉刚（右起）和李存孝到冷力向选民拜票。（图：星洲日报）

（金马仑17日讯）社青团促请彭亨州务大臣拿出诚意，列明一个时限来解决金马仑的农地临时地契更新问题，以便金马仑农民能够安心的发展农业。

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社青团团长李存孝及署理团长张玉刚今日在冷力为金马仑国席补选候选人马诺佳兰拜票，在新闻发布会上指出，大臣今日中午被问及上述课题时，指解决该问题的时间不重要的言论，是非常错误的，显示对方不了解民间疾苦，也不明白农民在临时地契逾期时无法持续务农的为难之处。

他们要求大臣给予一个明确的时限，并指对方作出上述言论是一项没有保障的承诺。

也是丹那拉打州议员的张玉刚表示，解决农地临时地契的时限很重要，金马仑有2041张农地临时地契，每年都需要更新，但有部份农民的临时地契逾期了很久都无法获得更新，这对于他们要展开农业活动方面来说是非常困难的。“农民需要合法的临时地契去继续他们的农业活动，包括申请外劳、更新送菜车执照，以及向银行借贷以投资在农地等。如果没有临时地契，叫他们如何放心投入去发展农业？当农民无法请人的时候，他们就来抨击希盟联邦政府，但发出临时地契却是州政府的权限。”