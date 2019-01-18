净选盟：不论胜败．希盟须兑诺照顾金马仑 净选盟2.0发表文告，促请希盟政府兑现竞选承诺，无论选举成绩如何，不能忽略金马仑的发展及歧视任何群体。

（金马仑17日讯）净选盟2.0发表文告，促请希盟政府兑现竞选承诺，无论选举成绩如何，不能忽略金马仑的发展及歧视任何群体。

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净选盟2.0是针对财政部长林冠英于昨日前往金马仑国席补选拜票时，《当今大马》一则标题为“投希盟金马仑才有发展”的新闻，作出回应。。

文告指出，林冠英是在访问双溪哥央垦殖民巴刹后，在新闻发布会上告诉记者：“马来西亚已改变及换了政府，但金马仑（国席）至今还没有改变，为何不趁这个机会来改变呢？为了金马仑往后的发展应该做出改变，如果没有改变发展将会停滞，所以金马仑的选民也必须跟上步伐。难道人民需要等到第15届大选才来改变？”

净选盟2.0认为，政府应该履行及兑现大选宣言的承诺和政策，更不应该把矛头指向支持反对党的选民。新政府应该带头纠正这项错误，更不应该走回头路。

“我们要提醒林氏莫忘了在第14届大选时，所作出的承诺，人民一旦投选支持希盟，拒绝国阵或巫统，新政府有必要保障支持希盟的支持者，及为他们带来更好的福祉。

须一视同仁照顾各群体

“特别是要顾及农村地区、印裔、原住民和低收入群体的发展和福祉，在各项的发展中更不应该忽略任何群体。

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净选盟也认为林氏的言论中，以金马仑的发展来暗示当地的选民，如果没有支持希盟，地方上就不会带来发展。此言论也违反了1954年选举罪行法令第9条文，有贿选当地选民的嫌疑。

“我们敦促所有参与竞选活动的各方，必须遵守法律，表现出更高的道德标准，及确保在干净、公正下进行选举。所有的候选人，包括独立人士等，都必须严守不能违法，避免对候选人进行人身攻击，利用族裔和宗教造成不和谐，暴力威胁以及扣押援助和发展等负面运动，因为这些都是违反选举法令。”

净选盟2.0，促请林氏应该立即澄清或重申他对金马仑选民的言论，无论谁在1月26日的投票获胜，政府还是必须承诺发展金马仑，不能忽视任何选区。