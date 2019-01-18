魏家祥：希盟导致马中关系欠佳．马学子难享东盟奖学金 魏家祥在脸书贴文说，一再等政府摸索探路，只会进一步影响大众利益尤其莘莘学子的出路，既然如此，民间也只好靠自己搭桥铺路，马华也动用自家的联络网设法替人民开路。

(吉隆坡17日讯）马华总会长兼亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥博士今日指出，政府层次的马中关系本是顺畅互通的直路，可是我国换了政府后却让直路变成曲折的弯路，希盟政府一直看不到路，结果连中国政府从2016年开始，额外提供东盟国家学子留学中国的奖学金，我国的每年50份位额竟在2019年断了路，反观邻国印尼的份额却获得保留，继续上路。

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魏家祥在脸书贴文说，一再等政府摸索探路，只会进一步影响大众利益尤其莘莘学子的出路，既然如此，民间也只好靠自己搭桥铺路，马华也动用自家的联络网设法替人民开路。

“庆幸的是，民间多个团体组织于中国的互动良好，虽然政府看不到路，民间却维系着原有的通路，给国内学子带来了许多申请奖学金的门路，铺平学子们尤其清寒子弟的升学前路。”

他表示，华南理工大学将透过马中一带一路促进会在本地设立的“寰宇专才基地”，开设大学预科班。

“马华在这方面也同步跟进，我在接见中国华南理工大学国际教育学院副院长胡贵平时，就有提及相关奖学金的发放，有幸的是，得到了华南理工大学的正面回应，以专案项目的形式，处理中五优异毕业生的预科班奖学金申请。国独中成绩优异者也可透过这渠道获得大一到大四的奖学金。”

他说，有关课程同时得到中国另外多所大学的认可，并且个别为成绩达到中上水平的学生提供奖学金。

马华教育咨询委员会也将与“寰宇专才基地”配合，携手保送更多学子以便从中受益。

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“会面期间，我也提到了拉大和优大，与华南理工大学在学术和培训方面的合作，希望未来能够进一步惠及我国青年。”