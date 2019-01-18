林冠英：指应为1MDB丑闻负责．纳吉失政权才归咎高盛 财政部长林冠英说，如果不是希望联盟执政联邦，前首相拿督斯里纳吉不会指高盛集团应该为一马公司（1MDB）丑闻负责。

安华（左一）、林吉祥（右起）及通讯部长哥宾星为马诺佳兰加油打气！（图：星洲日报）

（彭亨．立卑17日讯）财政部长林冠英说，如果不是希望联盟执政联邦，前首相拿督斯里纳吉不会指高盛集团应该为一马公司（1MDB）丑闻负责。

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"我很好奇他会说出这番话。如果他仍在位（首相），他不会这样说。"林冠英今晚在双溪哥央讲座会上这样指出。作为国际最大投资银行，高盛集团就一马公司案作向大马人民道歉。

纳吉今日较早在金马仑说，当初政府设立一个通过委任高盛集团处理一马公司的事务，但对方没有在有关系统中扮演好自己的角色，所以他们需要负上责任。

林吉祥：希盟也要夺彭政权

另一方面，民主行动党元老林吉祥说，希盟政府不只是要执政联邦，也要拿下彭亨州政权。

他说，本月26日金马仑国会议席补选将是金马仑选民和日莱州议席选民创下历史性的一天。

他说，希盟拿下金马仑国席即证明可以取下彭亨，其意义重大。

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"509大选，我和首相敦马哈迪都认为取得布城的几率只有50%，但是拒绝贪污和滥权领导的人民确确实实地推翻了国阵政府。"林吉祥说，前首相拿督里纳吉今天到金马仑甘榜拉惹，可能是要借金马仑国席补选保住自己和巫统的前途。

"（纳吉眼中）国阵赢了金马仑，可以在第15届大选重新政执，他将重新拜相，不必因为身背39宗官司而进入双溪毛糯狱牢。"