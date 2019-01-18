沈志勤：提高回酬．鼓励发展榴梿下游工业 农业及农基工业部副部长沈志勤鼓励榴梿园主精明发展榴梿下游工业，提高榴梿种植回酬。

李政贤（左四起）、黄德和沈志勤与众出席农友合照。（图：星洲日报）

（劳勿17日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤鼓励榴梿园主精明发展榴梿下游工业，提高榴梿种植回酬。

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他说，榴梿受到中国人的喜爱，中国市场庞大，小园主有必要懂得销售策略，不是一味把整颗或冷冻榴梿往中国市场推，反之要设法得到最高的种植效应。

沈志勤今午在劳勿农业训练中心与榴梿园主交流时说，榴梿园主不要将所有的榴梿卖至中国，反之“锁定”特定市场。

他说，如果榴梿只往中国市场推，小园主的销售价格受到限制。

他说，本地榴梿园主卖出的榴梿价格远比中国市场低，如今每公斤26令吉，但是一进入中国就卖每公斤160令吉。

“中间人赚取丰厚利润，因此榴梿小园主必须以其下游产品来寻求商机。

“榴梿泥可以制成冰淇淋，也可以制成蛋糕，这些都是商机。”

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可发展榴梿生态旅游他说，劳勿和文冬的绿色环境可以成为生态旅游发展地，有了榴梿，也可以有榴梿生态旅游。

他说，榴梿生态旅游可以为国家，尤其是劳勿和文冬带来下正面的经济效应。

“中国人和其它国家游客到劳勿前需要乘坐飞机，到了机场要乘坐德士，在文冬和劳勿要住宿，吃了榴梿就要购物，为国家和社区带来经济效应。”

谈及小园主种植地被大集团收购时，沈志勤说，州政府的土地政策不亲农民，希望州农业局将问题向州务大臣反映，要求关注土地问题和政策，让耕种数十年者有一块永久的种植地。