刘镇东：国阵是否照顾退伍军人．“希山应照镜自问” 国防部副部长刘镇东奉劝前国防部长拿督斯里希山慕丁“照照镜子”，抚心自问国阵执政时，是否真心要改善退伍军人的福利。

国防部副部长刘镇东（左三）促请国人改变思维，聘请退伍军人总比聘请外劳担任保安人员，更为适合。左为陆军东部作战指挥部总司令占布鲁斯中将。（图：星洲日报）

（亚庇17日讯）国防部副部长刘镇东奉劝前国防部长拿督斯里希山慕丁“照照镜子”，抚心自问国阵执政时，是否真心要改善退伍军人的福利。

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刘镇东今日在亚庇出席与沙巴退伍军人协会对话会后，于新闻发布会上，针对希山慕丁批评希盟政府不照顾退伍军人，甚至停止对退伍军人的援助，发表谈话。

建议退伍军人当保安员

他强调，新政府关注退伍军人的福利，以及他们退伍后的失业情况，并展开“退伍军人事务计划”，到访各州以了解他们的实际情况。

刘镇东也说，以专业角度来看，退伍军人更适合充当保安人员。他促请国人改变思维，倘若我国保安人员由外劳甚至非法外劳充当，就是将治安与安全交给外人，这是不对的做法。

刘镇东表示，他已和内政部长丹斯里慕尤丁讨论此事，只是要达成目的需要经过重重难关，无论如何，国防部正寻求方案。

针对有印尼渔夫公开宣誓目睹马航失联MH370客机坠落在苏门答腊海域一事，刘镇东说，他不便回应，因为寻找客机的责任由交通部负责。