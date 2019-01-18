阿联酋大使贺本报90周年．赞赏坚守办报精神 阿拉伯联合酋长国（阿联酋）驻马来西亚大使卡立甘宁率领使馆成员，到访星洲日报总社向本报读者贺年，并由世华媒体集团执行董事兼集团首席执行员张裘昌等高层接待。

张裘昌（前排左四）率星洲日报高层，迎接卡立甘宁（右四）前来本报总社贺年，并祝贺星洲日报90周年志庆。前排左起为陈金泉、郭清江与奈洛弗尔。右起为卜佛海、许春与黄康元。后排左起为李毓彬、莫哈末卡迪、杨凤玲、冯靖雯、依德利斯奥斯玛、玛诺阿都阿兹及慕巴拉。（图：星洲日报）

（八打灵再也17日讯）阿拉伯联合酋长国（阿联酋）驻马来西亚大使卡立甘宁率领使馆成员，到访星洲日报总社向本报读者贺年，并由世华媒体集团执行董事兼集团首席执行员张裘昌等高层接待。

广告

向星洲日报读者贺年

欣逢星洲日报创刊90周年志庆，卡立甘宁也献上祝福，对星洲日报在过去90年继往开来，在世代变迁中克服一切挑战，坚守办报精神赞赏有加，并留下深刻印象。

随行者包括副大使奈洛弗尔、媒体官员依德利斯奥斯曼、经济分析员莫哈末卡迪、政治分析员玛诺阿都阿兹、教育官员兼代公关慕巴拉、大使私人助理杨凤玲及媒体顾问李毓彬。

星洲媒体集团执行董事兼集团首席执行员黄康元、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、星洲日报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海、企业公关及业务促进总经理陈金泉、经理冯靖雯也出席接待与交流。

卡立甘宁：期许与华社更多交流

卡立甘宁说，这是他上任以来，首次到访中文媒体机构，在参观与了解后，对创刊90年的星洲日报留下深刻印象，并期许未来能与本地华社做更多交流与合作。

广告

他说，过去2年他都在马来西亚度过农历新年，感受了大马多元又丰富的风土人情、风俗习惯、节庆仪式等。

“阿联酋与马来西亚的双边关系良好，两国有许多共同点，而阿联酋也是马来西亚在西亚与中东地区的最大贸易伙伴国。”

在2017年，两国的贸易额增加了15%至254亿3700万令吉，而阿联酋也将总值145亿9500万令吉的商品，转销至全球市场。