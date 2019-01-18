高玉梅打造本土品牌·纯手工牛轧糖热销 朋友一包漂洋过海的关爱糖---牛轧糖，让烘培达人高玉梅突发其想，想要“Made In Sandakan”的牛轧糖。经过多次失败后，终于成功打造纯手工的牛轧糖，并在山打根面市及扎根。

报道/李玉玲

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朋友一包漂洋过海的关爱糖---牛轧糖，让烘培达人高玉梅突发其想，想要“Made In Sandakan”的牛轧糖。经过多次失败后，终于成功打造纯手工的牛轧糖，并在山打根面市及扎根。

难忘台湾牛轧糖美味

高玉梅投身烘培业前是一名幼教教师，婚后在家相夫教子，直到孩子上学后，发现自己有空余时间，于是才发展本身兴趣，投入纯手工及不加任何调味料的烘培事业。

高玉梅受访时指出，在2015年，朋友从台湾送给她的小包裹，装满年货和牛轧糖，当时她将牛轧糖吃在嘴里，感觉有小时候爱吃的牛奶糖味道，并对此念念不忘。

她表示，由于喜欢牛轧糖的味道，于是登入香港和台湾网站，寻找有关牛轧糖的制作方法，并努力尝试制作，失败了4至5次才渐渐掌握密诀。她说，其实主要关键在搅拌的功力，稍不留神就会烧焦，整锅材料都要倒掉，非常可惜。

高玉梅笑笑说，看到牛轧糖方方一块，好像非常容易，其实不然，必须经过多层功夫才有成品，尤其在切牛轧糖时，需在冷冻柜中取出就切，其硬度非一般女子可以应付，所以会很吃力和累，包扎反面也很考究。

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“牛轧糖有3种味道，包括原味、酸果（cranberry）和抹茶味搭配杏仁片，最重要是原料十足、甜度恰好和带软性，口感老少咸宜。”

烘培达人高玉梅制作纯手工的新年年饼。

高玉梅说，切牛轧糖非常吃力。

7年前开始自制烘培

高玉梅说，之前每逢新年才会做牛轧糖，自去年8月创业以来，不间断地推出牛轧糖，深受顾客及外地朋友喜欢，因为他们认为很适合本地人的口味。这也更激励她埋头苦干制作牛轧糖，有时甚至会忙

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到凌晨2时才睡，清晨六时许送孩子上学后，又继续在店里忙，感觉日子很充实，庆幸获得丈夫全力支持。此时，高玉梅脸上露出甜丝丝的幸福笑容。

她表示，7年前自制烘培（Homemake）并不流行，当时的她投入制作瑞士卷蛋糕，获得朋友及顾客赞好，让自己信心大增，于是慢慢研发许许多多古早味鸡蛋糕和年饼等。

高玉梅指出，目前已有固定的老顾客，感谢他们一路来的支持，虽然制作牛轧糖的路不好走，但获得顾客订货，已是最好的证明。

根据维基资料，牛轧糖是从“Nougat”这个字直接音译而来，香港称为“鸟结糖”、澳门称为“纽结糖”，在1441年由义大利的克雷莫纳发明。在当地一个地方贵族的婚宴上，新人获赠一种用蜂蜜、杏仁和蛋白制成的糖果，代表着平安、甜蜜与永恒。