“蓝眼不用金钱拉票”．安华：胜选必兑诺 公正党主席拿督斯里安华强调，该党不会像国阵一样，在竞选上使用金钱政治来获得支持。

（丹那拉打17日讯）公正党主席拿督斯里安华强调，该党不会像国阵一样，在竞选上使用金钱政治来获得支持。

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他今天在此间向200名波斯北道原住民进行演讲时，如是指出。他也说，金马仑的选民应该要相信新联邦政府，只要赢得该场补选，便会兑现拨款的承诺。

“对于长途跋涉来到这里的你们，我跟你们说声谢谢，我可以保证，我们办竞选活动是不会像国阵那样的，只会不断派钱或这个那个一堆承诺，之后就消失了5年。”

他也说，自己于2个月前亲身竞选波德申国会议席期间，也不曾以金钱赢取胜利，但是一胜选后，就有了部长、工程、清真寺、寺庙，连带原住民也备受政府所关注。

同场出席是项活动的领袖尚包括公正党彭亨州主席傅芝雅沙烈、行动党秘书长林冠英、上议员柏马诺兰及希盟候选人马诺佳兰等。

吁支持马诺佳兰以带来改变

安华在演讲后也与当地村长及原住民代表进行15分钟的闭门会议，其后再前往双溪哥央举行下一场演讲活动。

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安华也呼吁波斯北道的选民给予马诺佳兰绝对的支持，让他当选后为当地带来改变。

“国阵执政了多久，看看我们的原住民如何生活，我不是说没有任何变化，可是他们能做的实在太少了。”

他也说，希盟的责任是不想再有任何人被边缘化，因此他相信马诺佳兰是为该区选民发声的最佳人选。