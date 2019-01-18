恋上玛丽伊莉莎白弃22年妻·伊云拒付赡养费被长女痛骂“混蛋男人” 好莱坞男星伊云麦葵格（Ewan McGregor）与老婆伊芙马瑞基斯（Eve Mavrakis）结婚22年，2018年却被拍到与女星玛丽伊莉莎白文斯蒂（Mary Elizabeth Winstead）在街头激吻，导致婚外情曝光，也因此毁了这段22年的婚姻，宣告离婚，近日伊云甚至遭到22岁长女克莱拉（Clara）公开大骂父亲是“混蛋男人”。

伊云麦葵格曾与前妻一起出席长女克莱拉的毕业典礼，但和乐的一幕已成过去。

（洛杉矶18日综合电）好莱坞男星伊云麦葵格（Ewan McGregor）与老婆伊芙马瑞基斯（Eve Mavrakis）结婚22年，2018年却被拍到与女星玛丽伊莉莎白文斯蒂（Mary Elizabeth Winstead）在街头激吻，导致婚外情曝光，也因此毁了这段22年的婚姻，宣告离婚，近日伊云甚至遭到22岁长女克莱拉（Clara）公开大骂父亲是“混蛋男人”。

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伊云自与新欢玛丽在一起后，女儿克莱拉曾数次于社群网站上公开攻击父亲及玛丽，大骂女方是“小三”、“一个垃圾”，还指责父亲抛妻弃子等，不过事后她受访坦承自己的举动是不对的，但在事情发生的当下，她的情绪非常激动，也接受不了父亲的所作所为，虽然承认了错误，但她拒绝向两人道歉。

在事情平息了一段时间后，克莱拉日前再度炮火全开，在IG上晒出了一张妈妈伊芙的比基尼照，大赞妈妈虽然已经50岁，但外貌看起来就像30岁般，还有网民附和表示：“很高兴知道你有那么好的遗传基因，别让你的男友接近她。”

伊云麦葵格出轨女星玛丽伊莉莎白文斯蒂，导致22年婚姻破裂，而伊云的长女更公然骂父亲的小三是垃圾。

克莱拉随即在底下回应，“不会，我只需要让她远离那个抛下我女神妈妈的混蛋男人！”随后还配上了一个微笑表情符号，足见她对父亲的讨厌程度。事实上，她在数月前曾PO出与爸爸的合照，关系似乎已经缓和了不少，没想到近日她再度公开用难听字眼形容父亲，引起外界揣测，父女关系再度闹僵，是否与先前伊云在离婚官司中表明拒绝支付赡养费有关。

33岁的“小三”玛丽，过去曾主演电影《死神来了》（Final Destination）系列及美国影集，也是李安新作《Gemini Man》的女主角，她因为恋上伊云破坏其家庭而被贴上“狐狸精”标签。

玛丽的粉丝曾在她的社群网站上留言大赞她是世界上最漂亮又有才华的女星，令克莱拉看得一肚子火，留言反呛：“拜托，你们是脑袋生锈吗？最美丽又有才华？她根本是个垃圾。”玛丽的粉丝群起护主，怒骂克莱拉没有礼貌，却也有人力挺克莱拉，表示她绝对有资格吐露真心话，且她不需要给玛丽面子。欧美媒体则指玛丽不甘心被当成小三，和伊云的感情早就生变，已经主动甩掉他。