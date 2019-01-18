阿玛达飙逾18%．马股一度逼近1689点 截至中午休市时，富时隆综指数升2.70点，至1685.67点。

在区域股市带动下，马股18日早盘走高，并一度冲破1688点关口，但后劲不足，再度回落，半天走势徘徊在1681.89点至1688.09点之间。

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截至中午休市时，富时隆综指数升2.70点，至1685.67点。

富时创业板指数升12.90点，至4476.49点；富时全股项指数升14.15点，至11664.58点。

金融服务股指数升22.14点，至17441.81点；种植股指数升6.61点，至7199.03点。

上升股有396只，下跌股308只，另328只平盘，成交量14亿8900万股，值8亿8419万令吉。

松下电器（PANAMY,3719,主板消费产品服务组）领升50仙或1.33%，至38令吉。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升21仙或2.50%，至8令吉61仙。

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阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）升3仙或18.75%，至19仙。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升5仙或1.06%，至4令吉78仙。

贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）升6仙或1.14%，至5令吉31仙。

泰国臂膀联昌泰国总裁兼首席执行员吉堤本疑涉泰京银行（Krung Thai Bank）提供予地球能源有限公司（Energy Earth）贷款调查案请长假，联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）股价反升1仙，至5令吉66仙。

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英美烟草（BAT，4162，主板消费产品与服务组）领跌22仙，至37令吉44仙。

宝腾（Proton）遭中国金星重工业（Goldstar）索赔人民币8亿6061万元（约5亿2291万令吉），多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板消费产品服务组）股价应声跌10仙或5.59%，至1令吉69仙。