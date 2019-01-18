NBA全明星赛‧队长挑队友过程将直播 NBA17日公布了今年全明星赛的第三轮票选结果，洛杉矶湖人球星勒布朗詹姆斯和密尔瓦基公鹿的安特托昆博继续各自领跑西部和东部联盟，NBA同时还宣布，在全明星赛首发和替补队员确定之后，队长挑选队友的过程将被直播。

（图：法新社）

（华盛顿18日讯）NBA17日公布了今年全明星赛的第三轮票选结果，洛杉矶湖人球星勒布朗詹姆斯和密尔瓦基公鹿的安特托昆博继续各自领跑西部和东部联盟，NBA同时还宣布，在全明星赛首发和替补队员确定之后，队长挑选队友的过程将被直播。

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从去年开始，全明星赛的赛制已经不再采用传统的东部和西部对抗的模式，而是由东西部联盟各自获得球迷投票最多的球员担任队长，两位队长再分别挑选队员组成两队阵容相互PK，挑选的队员将不必来自同一联盟。不过在去年，出于各种考虑，队长挑选队员的过程并没有公之于众，这后来引发了球迷对于选人先后次序的猜测。而在今年，这一选秀过程将被全程直播。

第三轮票选结果也在17日出炉，排名同此前相比几乎没有变化，詹姆斯依旧是领跑全联盟和西部联盟的票王，得票已超过377万张，“字母哥”安特托昆博则仍然保持东部联盟第一的位置，得票达到360万张。如果按照目前球迷的投票结果，詹姆斯和安特托昆博将成为队长，而他们将在电视上像NBA新秀选秀一样，挑选各自的首发和替补队员。

此外，西部前场球员中，得票排在詹姆斯之后的是独行侠新秀东契奇和雷霆的保罗‧乔治，他们得票分别超过了330万张和258万张。西部后场领先的前两位球员依旧是金州勇士的柯里和明尼苏达木狼的罗斯，库里得票接近300万张，罗斯则有270万张选票。

东部前场球员中，紧随安特托昆博的分别是多伦多暴龙的里奥纳德和费城76人的恩比德。而后卫球星中领跑的依旧是波士顿塞尔蒂人的欧文和迈亚密热火的韦德。

在NBA全明星票选中，球迷投票的比重占50%，现役球员和媒体评审团的投票各占25%。今年的球迷投票截止日期是1月21日。NBA将于1月24日公布东、西部全明星队队长以及入选全明星赛的东、西部首发队员，替补队员名单则将在之后一周公布，电视直播的队长选秀大会将在2月7日上演。本届全明星赛将于2月17日在查洛特进行。（新华社）