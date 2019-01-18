《大帅哥》收视理想有望拍续集？张卫健这么回应 剧集《大帅哥》收视口碑理想，当中剧情讲述天娇（谭凯琪演）被杀的第二十四集，七天跨平台总收视录得31.8点，成为2018年二线（9点半时段）剧集单集收视冠军，昨晚在电视城举行祝捷晚宴。

《大帅哥》收视口碑理想，昨晚于电视城举行祝捷晚宴。（图：香港明报）

（香港18日讯）剧集《大帅哥》收视口碑理想，当中剧情讲述天娇（谭凯琪演）被杀的第二十四集，七天跨平台总收视录得31.8点，成为2018年二线（9点半时段）剧集单集收视冠军，昨晚在电视城举行祝捷晚宴。

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张卫健率领蔡思贝、杨秀惠、洪永城及徐荣等出席，无线高层曾励珍亦现身支持。由于《大》播前波折重重，不被看好，所以能有此佳绩，监制徐正康也非常振奋，他在台上更以“打胜仗”来形容。而珍姐一上台便与张卫健来个拥抱，她直言《大》剧中间经历过高低和不开心的事情，但最重要是结果：“让成绩说话，让观众评价！”她续说剧集于星马及中国反应好到不得了，观众都追问何时开续集，说毕演员们拍掌附和。

张卫健自言由创作开始，一直想做到一部能带给香港人欢乐的戏，他们做到了；他又笑言既然庆功宴由公司请，他则请揼骨。徐荣爆料起初不停游说大哥（张卫健）拍续集，但对方常推说吃饭不讲，但最近再问，对方态度开始软化，他更建议可考虑原班人马开时装版，在旁的洪永城即笑说不喜欢时装，也可讲未来，如2046或者外星人。

谈到大家都想开拍续集？张卫健笑说：“哈哈！一个角色的酝酿有时很快，有时可能要经历一些日子，大帅哥这个军阀在我脑里，已酝酿了差不多三年，期间我无跟任何人讲，因自己未完全确认这个角色，最重要是我的演绎，适不适合今时今日的张卫健，如果hea做就无得好讲喇，一个月都可以开机，但对我来说开一套剧，要想很多东西。”

张卫健表示，剧集除了收视好之外，最重要将欢乐带给观众，这是他最开心和安慰的事。

“大帅哥”张卫健最近为家里的女人而烦。（图：香港明报）

问到可有激发他去酝酿新的角色？张卫健笑言现时有事要烦，他在剧中应付三个女人，私下的他，也有三个女人要烦，就是妈妈、老婆和岳母，他笑言：“就快过年，但我分身乏术不知点算，因为我妈几十岁，身体不适合去北京过年，但我岳母又几十岁，又不想舟车劳顿那么劳碌，但我老婆当然要陪她妈妈，而我又要陪阿妈陪老婆啦，但带我妈去北京陪岳母，又不是很对路，叫她们来港好像拜见我妈，又好似不对路，所以我现在不知该如何处理，真是大帅哥都搞不了。”

问到会否相约一齐去旅行？他笑说：“问题在我阿妈喜欢的东西，我岳母未必喜欢，她们都喜欢的东西，我老婆又未必喜欢，而我喜欢的东西，她们三个就一定不喜欢，所以一起去旅行又是多来搞的一件事，现在要先搞这个年关。”（香港明报）