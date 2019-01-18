2019第一宗毒品案·349包即溶饮料疑混入摇头丸 槟城警方破获2019年第一宗毒品案，在槟城及太平展开行动，起获价值126万4500令吉的各类毒品，包括349包疑似混入摇头丸（MDMA）成份的即溶饮料茶包。

（槟城18日讯）槟城警方破获2019年第一宗毒品案，在槟城及太平展开行动，起获价值126万4500令吉的各类毒品，包括349包疑似混入摇头丸（MDMA）成份的即溶饮料茶包。

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其中，此贩毒集团分别在市场现有的粉状即溶巧克力、奶茶及果汁包装，混入摇头丸（MDMA）成份，以每包180令吉至300令吉的价格在夜店贩卖，以期瞒天过海，但被警方识破奸计。

槟州副总警长拿督罗斯里仄今日与槟州毒品罪案调查组主任迈都及副主任哈斯南召开新闻发布会，公布案情。

罗斯里仄说，槟州毒品罪案调查组是根据情报，于本周三（16日）在亚依淡新市镇先后逮捕两名华裔男子，这两名男子被捕时，警方从两人拎着的环保袋内发现混入毒品的即溶饮料包装。

他说，警方再根据两人提供的资料到太平展开行动，发现有关贩毒集团在太平租用一间双层排屋作为炼毒厂，警方也在太平逮捕另外一名男子。

“这批毒贩在排屋包装好毒品后，把货物运送到槟城销售。”

他说，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文展开调查，3名年龄介于30岁至31岁的嫌犯将被延长扣留至本月23日，以协助警方调查。

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