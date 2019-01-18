早市泊车位严重不足．锁车轮雪上加霜 八打灵再也市政厅执法太严厉，甚至展开锁车轮行动，让灵市17区早市周围的商民大感不满！

Seventeen服务公寓自制锁车轮的告示牌，放在公寓旁，不让民众泊车。（图：星洲日报）

焦点社区：灵市17区早市

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（八打灵再也17日讯）八打灵再也市政厅执法太严厉，甚至展开锁车轮行动，让灵市17区早市周围的商民大感不满！

刘俊富；市政厅每日巡视两次开罚单

据灵市17/27路巴刹小贩公会主席刘俊富向《大都会》社区报记者透露，市政厅在本月7日进行突击行动，在该区展开锁车轮行动，而当天也有2辆轿车不幸中招，分别属于一名小贩及一名居民。

刘俊富表示，市政厅近期在该区展开严厉执法，每日都会到该区巡视两次及开罚单，很多轿车因此“中招”。

“据我所知，八打灵再也市长拿督阿兹兹并未正式授权让市政厅在17区展开锁车轮行动，因此，在执法人员前来锁车轮的当天，我已立即拍下照片并发送给行动党武吉加星区州议员拉吉夫及数名市议员，至今无人回复。”

泊车位剩约110个

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刘俊富说，若要谈及泊车位不足及违例泊车严重的情况，以白沙罗上城为例，该区也有开罚单、锁车轮及拖车行动，惟无人投诉，情况就在于该区有辅警协助维持交通，并通融让民众双重泊车，而上述行动仅针对那些没有根据指示且阻碍交通的车主。

“若17区也有人能够指挥交通，而市政厅仅针对阻碍交通的车主进行惩罚，相信情况会有所改善，且商民的怨言也会大大减少。”

他指出，17区未进行Seventeen服务公寓发展计划及美化工程前，共有逾130个泊车位，如今剩下约110个泊车位，且小贩与Seventeen服务公寓管理层针对泊车问题的讨论未果，因此小贩也占用了不少路边泊车位，让该区的泊车位锐减。

灵市17/27路圣淘沙巴刹每日人山人海，泊车位的需求不容忽视。（图：星洲日报）

公会自制“暂时停车”告示牌

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刘俊富说，尽管拉吉夫在2018年1月建议管理层将访客停车场的开放时间从早上10时提前至清晨6时开放，让前往早市巴刹的民众泊车，但管理层并未接受该意见，仅将开放时间提前至早上9时30分。

他表示，民众迫于无奈只好不断在17区寻找泊车位或是违例泊车，如今市政厅执法人员前来针对违例泊车者采取行动，让情况更是雪上加霜。

他透露，为了方便巴刹顾客，该公会自费制作了“暂时停车”告示牌，置放在巴刹旁的泊车位，让巴刹顾客在早上8时30分至11时期间，可暂停在该处不超过20分钟，方便那些快速买东西离开或载人的顾客使用。

发现执法员业者喊“快移车”

《大都会》社区报记者走访八打灵再也17/27路圣淘沙巴刹一带，发现市政厅执法人员不断在该区巡视，并针对所有违例泊车者开罚单。

记者也发现，执法人员仅在Seventeen服务公寓附近采取行动，几乎所有违例泊车的轿车都“中招”。此外，在早上10时前，Seventeen服务公寓的保安也阻止民众到上层停车场泊车，欲到停车场泊车的民众，只能够到地下停车场泊车。

许多茶室业者及小贩发现执法人员开始开罚单后，纷纷对茶室顾客大喊“开罚单啦！

快移车！”，违例泊车者都赶紧快跑去移走轿车，场面紧张。

商民：锁车轮更加阻碍交通

受访商民皆表示，该区的执法行动变得十分严厉，造成许多人都被开罚单，但该举措仍无法阻止大家违例泊车，因为该区的泊车位严重不足。

他们也认为，该区并不适合进行锁车轮行动，因被锁车轮的车主需等上一段时间才得以开锁，更加阻碍该区的交通，并希望执法人员实行开罚单即可。

吴财（53岁，鸡贩）：等20分钟解锁

“星期一（7日）的时候，我跟往常一样在收档后，把轿车驾过来八打灵再也17/27路圣淘沙巴刹旁，打算赶快到档口拿些东西就离开。

没想到就在这短短1分钟内，我的轿车就被锁轮了。尽管当时我已向灵市执法人员解释及求情，却不获谅解，接着还等了20分钟才有人来为我解锁，需缴付100令吉的罚款。

这一区的车流量非常高，当然违例泊车的情况也很多，我并不反对市议会执法人员开罚单，但希望不要执行锁车轮，因为被锁轮的车子还需等一段时间才可解锁离开，更加阻碍交通。”

张月云（63岁，民众）：8时已见罚单

“我发现八打灵再也17/27路圣淘沙巴刹近期的开罚单情况越趋严重，就以今天为例，我在早上8时抵达这一区，就已经发现部份轿车的车镜上夹着罚单了，然后大约9时30分，还看见执法人员在巴刹附近巡视。

这一区的泊车位不足问题已经很久了，每一次到这里都要兜好多圈才找得到泊车位，以前我很常需将轿车停到附近的住宅区路边。

如今，执法人员严厉执法，我就选择将轿车停在Seventeen服务公寓的停车场里，首两个小时1令吉，我觉得这个价格很合理，而且也不怕轿车被阻挡或被开罚单。”

何金坤（50岁，茶室小贩）：顾客抱怨难找车位

“17区的Seventeen服务公寓附近在近期经常有执法人员来开罚单，但他们并未对所有违例泊车的车主开罚单，而是‘随机选择’的，我也搞不清楚他们的对于‘违例’的定义。

尤其我的档口就对着17/29路，因此经常看见执法人员执法的情况，前几天我还听说有轿车被锁车轮，让我很惊讶。

我们也经常听闻顾客抱怨，表示这一区的泊车位难寻，因此也希望市议会能够手下留情，不要太严厉。”

灵市17/27路巴刹小贩公会自费制作“临停”的告示牌，让巴刹顾客可暂停在巴刹旁不超过20分钟，快速买东西离开或载人。（图：星洲日报）

灵市政厅执法人员在早上8时开始执法，许多违例泊车者都被开罚单。（图：星洲日报）