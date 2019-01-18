陈诗蕙．百物齐涨精明消费 农历新年的脚步越来越近，你办年货了吗？

农历新年的脚步越来越近，你办年货了吗？

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每年临近农历新年，免不了及接收到与新年相关的货品、食品和饰品涨价的消息，如鱼虾海产、年饰、年花等，几乎无一不受影响。

以往油价调涨，百物也会跟着看涨；但如今油价下调逾两周，却不见任何厂家或商家发布调降产品价格的消息，以致许多货品价格依旧高居不下，让消费者继续过“贵”年。

此外，受到兑换率影响，许多进口商品的价格都较往年高，相信也让许多家庭主妇对迎接新年感到压力；但在百物齐涨之际，真的得学会精明消费。

我早前到某区选购年饰时，发现许多饰品的价格较去年调涨不少，随手一对春联至少都要价10余令吉，让我有些惊讶。

不过，基于非常中意其中一件饰品，尽管价格比想像中稍贵一些，惟在与友人商量后，我们还是决定将之买下。没想到，当天下午外出用餐时，我却发现同样的饰品在另一家店的售价竟便宜近10令吉，让我非常扼腕。

也许有些人会认为，10令吉差价不算什么，惟这件事却提醒我精明消费的重要性，尤其在采买非“必需品”上，更应该货比三家，谨慎花销。

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随着新年将之，各大商场超市肯定都会推出许多优惠，以吸引顾客。面对玲琅满目的选择，购物前不妨先规划好清单，做好基本功课，如大致了解商品价格、查阅网民整理出的资料或懒人包等，以免“买贵”而徒增浪费。

值得一提的是，采买一些没有过度包装的货品，或光顾自备容器的食品店家或许还能省下不少钱，并为环保献一份力哦！