台虐死女童案引公愤．500民众要殴嫌犯 台湾台南市一岁半女童惨遭薛姓生母及友人联手虐打致死，检方将4人以杀人罪嫌声押。

台南1岁多女童疑遭虐死，4名涉案人陆续被裁定收容或收押；因南检外民众群聚，检院警周四凌晨采调虎离山之计，送走嫌犯；6名呼啸而过的骑士则遭警方压制，就地管制。（中央社照片）

（台湾17日综合电）台湾台南市一岁半女童惨遭薛姓生母及友人联手虐打致死，检方将4人以杀人罪嫌声押。薛女因未成年，周三由台南地院少年法庭裁定收容，其余3人裁定羁押获准。案件引起公愤，台南地院外周四凌晨近500人聚集，声称要拦路怒殴疑犯。警察使出调虎离山之计，让车辆从另一秘道驶离，才顺利将3人送往看守所。

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薛女的表姐、表姐夫与李姓男友等3人都已成年，台南地院于以犯罪嫌疑重大、有灭证与勾串犯人之虞，裁定收押。薛女的表姐遭爆已经怀有身孕，但台南地院庭长林臻娴澄清，少女表姊去年已经流产。

台南地院门外的500人尝试堵住法院车道，拒绝车辆驶出。警方出动数百人戒备，将民众隔开两旁后，才得以控制现场。过程中，数辆摩哆车以蛇行、鸣按喇叭挑衅警方，警方将涉事的5、6人拦下，引来旁观者一阵鼓噪，大叫放人。趁冲突发生时，院方将涉案3名疑犯，从秘道送往看守所。

港女同志情侣虐童监3年

另据报道，在香港，一对虐童的女同志情侣周四被判3年徒行。根据检方诉状，这对情侣保母对着4岁女童拳打脚踢，还捏她的下阴导致遍体鳞伤，差点丢掉小命。

事发在前年11月，受害女童的母亲因为要去中国结婚，临时将她和双胞胎妹妹托付狱中认识的陈姓女子。未收费用的陈姓女子照顾这对双胞胎多日后，向女童母亲表示双胞胎很顽皮，要她先把妹妹带回家，自己和冯姓女友好好管教姐姐。

没想到陈女和冯女在照顾女童期间不断对她拳打脚踢、掌掴，更捏伤她的下阴，手法凶狠残酷。

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女童父母赶到后发现女儿陷入半昏迷状态且遍体鳞伤，立刻将她送院治疗。院方为女童动手术减压保命。陈姓女子坦承在照顾孩子期间吸毒，也坦承体罚管教孩子，如今非常后悔。

法官分别判处陈女和冯女2年10个月、2年8个月徒刑。