白慧琪．正视性侵 网民也许很同情遭遇性侵的幸存者，却会留言“现在社会很危险，一个人不要太晚回家，不要一个人走在暗巷，不要穿得太性感。”

每每发生性侵事件，网民的留言都令人无语。好比，女性在夜店被下迷魂药而遭性侵（语带歧视的俗称是“捡尸”），网民先想到的是女孩子家干嘛去夜店“鬼混”。还有很多不同性侵事件，网民也许很同情遭遇性侵的幸存者，却会留言“现在社会很危险，一个人不要太晚回家，不要一个人走在暗巷，不要穿得太性感。”

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令人无语在于：嘿，别忘了，犯错的不是加害者吗！

可是这回，令我无语的是国小和淡米尔小学的三年级体育与健康教育课本。课本图文并茂教导学生如何维护尊严让自己不受性侵犯的方法，包括穿着端庄、更衣的时候关门及避免一个人经过寂静的地方。更甚的是，如果没有保护自己而受性侵，后果就是羞耻、遭同学排挤，家庭尊严也会受损。

咦，怎么又是幸存者的错？所幸这样思想偏差的内容已经被举报，教育部已经着手修缮。

不过，比对网民留言和课本内容，发现共同点：“检讨”幸存者。人们习惯在幸存者受伤之于，检讨他或她为什么没有保护好自己。网民应该都不是小学生，有这种想法看来不是这本课本教的。那是怎样的社会环境培养了这种想法？又是怎样的层层审核，让这种课本内容过关？答案或许是偏差的性教育。

也许我们的社会仍趋于保守，闻“性”色变，难以启齿。曾经访问性侵事后的辅导志工，她分享的个案令人心疼。

小朋友向家长申诉“那里”痛痛，家长不以为意，过了很久才发现小朋友下体发红，“那里”指的是下体。小朋友学会称呼眼耳口鼻手脚等部位，却没学过怎么称呼下体，只好用“那里”为代名词。

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社会的氛围告诉我们治安败坏，我们必须懂得保护自己免受伤害。到这里都还没问题，但接下去的逻辑却跑偏了。

如果我们受伤害，是因为没有保护好自己。其实，发生性侵事件，轮不到旁人检讨，幸存者也会不断自责。对于幸存者，我们应该给予更多精神支持，而非落井下石。

去年做了一系列性侵相关的专题，曾访问武吉阿曼性侵、家庭暴力及虐待儿童组（D11）主任朱莉莉。她铿锵有力地说，“妓女也有说不的权利。”她的态度明确，“人们有权夜归、穿喜欢的衣服，没有人是‘活该’被性侵的，错的绝对不是幸存者。”

面对性侵课题，我们更应扭转“没有保护好自己”的想法。我们应该明确教育，如何认识自己的身体，而且尊重他人的身体。