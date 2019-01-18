兽医局：致中国垄断说法不实．没拖延批冷冻鸡肉进口 大马兽医局（DVS）澄清，有关指该局有意拖延数家外资公司的冷冻鸡肉入口准证申请，导致目前一家中国公司垄断大马市场的说法，并不属实。

（八打灵再也17日讯）大马兽医局（DVS）澄清，有关指该局有意拖延数家外资公司的冷冻鸡肉入口准证申请，导致目前一家中国公司垄断大马市场的说法，并不属实。

广告

仅一家中国公司符规定

该局今天发出文告表示，事实上这是因为目前只有这一家中国公司，符合大马兽医局制定的禽流感病毒维护系统的规定。

“大马兽医局从2002年开始允许中国冷冻鸡肉入口，不过2016年7月于入口冷冻鸡肉块上发现H5N6和H9N2病毒后，我们已采取措施，吊销来自中国的冷冻鸡肉入口准证。

“而在2017年3月8日，由于禽流感爆发，中国当局禁止燕窝进口；而大马在同年3月20日派出代表团前往中国，以便就重新开放燕窝贸易进行谈判。”

“当时中方同意允许进口我国的燕窝，但条件是所有燕窝产品必须进行熟处理；而作为互惠，中方要求允许出口冷冻鸡肉块到我国，而我国也为此制定了分区要求。当时中方仅推荐一家公司，而该公司也满足分区要求的条款。”

大马兽医局是在今天就东盟─中国经济贸易发展促进会总会长拿督吴国强在15日接受《星洲日报》访问时，指有数家外资公司向其投诉，农业部和大马兽医局有意拖延入口准证的申请，导致一家中企垄断清真鸡肉入口的课题，做出澄清。

广告

收到22入口准证申请

文告中也披露，大马兽医局在那之后陆续收到22家中国冷冻鸡肉块公司的入口准证申请，以便能在大马注册。

“然而根据大马兽医局制定的禽流感病维护系统的规定，在2018年10月18日，显示这22家由中国海关总署建议的公司中，只有一家符合相关规定。”

“但在审议了中国海关总署提交的文件后，发现该家公司提交的申请资料并不完整，并再2018年12月要求对方补充更多的信息；而截至目前为止，还没有获得中国海关总署的回应。”

广告

对此，大马兽医局强调，该局需要确保既定的程序得到遵守，以免冒险通过携带病毒的产品，从而可能对食品安全产生不利的影响。

大马兽医局也表示，已准备好就此课题向东盟─中国经济贸易发展促进会做出解释。

“除了中国之外，冷冻鸡肉块的进口商还可以从泰国（7家工厂）和巴西（4家工厂）获得供应。”