人力部推工作时间祈祷指南．穆雇员每次可祈祷20分钟 人力资源部今日为国内的私人界穆斯林雇员推出工作时间祈祷的指南。

（霹雳．怡保17日讯）人力资源部今日为国内的私人界穆斯林雇员推出工作时间祈祷的指南。

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男雇员周五则有1小时半

人力资源部副部长拿督马夫兹指出，雇主们受促给予雇员每次祈祷时间至少20分钟进行祈祷，至于给予男雇员每星期五的祈祷时间则需1小时30分钟。

此外，雇主也得准备适合及干净的祈祷室，且将男女祈祷室分开。祈祷室内也得设有基本的设备，如祈祷用的席子、草席和地毯、靠近祈祷室的祈祷前净洗水、州宗教司局公认的祈祷方向指示。

马夫兹也劝请穆斯林雇员善用雇主给予的祈祷宽限时间来祈祷，千万不要把宽限时间用作其他的用途。

他说，去年，劳工局共接获15宗针对雇员祈祷宽限时间的投诉。

劳工局与大马伊斯兰发展局自2017年便开始进行研究和商讨，如今合作刊印这本私人界穆斯林雇员工作时间祈祷的指南。

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“这项指南将成为1955年劳工法令第60A条文下，雇主在处理给予伊斯兰雇员在工作时间祈祷的宽限基础。”

马夫兹今日在华都牙也举行的这项全国推介礼上致词时表示，这项指南可以避免雇主和雇员之间出现工作时间内履行祈祷的混淆，尤其是给予宽限去祈祷的事宜上。