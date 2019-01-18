巴生市会塑造干净环境．乱丢垃圾捉！ 尽管巴生市议会从2006年开始组一支特别行动队专门捕捉街道“垃圾虫”，但至今仍无法完全遏止外劳和民众在街上乱丢垃圾的恶习，市议会矢言将加大“马力”对付垃圾虫，包括商讨更多对策，让垃圾虫举手投降。

市议会执法组官员在巴生巴士车站张挂横幅，提醒民众和外劳勿乱丢垃圾，不当“垃圾虫”。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生17日讯）尽管巴生市议会从2006年开始组一支特别行动队专门捕捉街道“垃圾虫”，但至今仍无法完全遏止外劳和民众在街上乱丢垃圾的恶习，市议会矢言将加大“马力”对付垃圾虫，包括商讨更多对策，让垃圾虫举手投降。

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达瓦里：乔装路人监控

巴生市议会环境服务小组主任达瓦里表示，这支“捉虫队”由一名市议会高级官员带领17人轮班执勤，通常是乔装成路人，然后在暗地里监控民众和外劳的一举一动；一旦发现有人在街上乱丢垃圾，马上捉人。

他今日对《大都会》社区报记者指出，只要“垃圾虫”

被逮个正着，就会被官员开罚单罚款10令吉。官员获准对垃圾虫写罚单和收罚款，垃圾虫可以当场付钱，官员下班后再将当日罚款总数交回给市议会。

“现阶段，市议会只是在巴生北区和班达马兰综合体育馆一带执法，并援引2007年巴生市议会第4（丢弃和不当处理垃圾）条例对付垃圾虫。”

他说，“反垃圾虫”行动，是市议会环境服务小组和执法组的重要责任之一；一般上，垃圾虫在街道随意丢弃的垃圾，比较多是烟头、食物塑料袋及纸巾等。

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设告示牌宣导环保

达瓦里表示，据市议会最新数字显示，在2018年整年，被罚款的外劳人数共有1541人；本地人则有502人，罚款总额是2万430令吉。

“这项措施的罚单数量每月起起落落，比如1月有191人‘中招’，12月又突然增至209人被罚，让市议会头痛为何数字不能逐渐下降，感叹爱乱丢垃圾者恶习难改。不过，5月最少，只开出17张罚单，算有小成就。”

他指出，无论如何，市议会将继续“抗战”，与垃圾虫决战到底，永不放弃。

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他补充，现在，市议会已在班达马兰广场和综合体育馆一带、峇都知甲巷、新邮政路、巴哈鲁路及巴生巴士车站公园路等，设立“反垃圾虫”告示牌和横幅，对社会人士宣导环保意识，希望能进一步改善情况，让巴生脱离“垃圾城”污名。

市议会关注巴生巴士车站的卫生。（图：星洲日报）