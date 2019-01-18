喂鳄鱼受袭‧女子只剩半条尸 黛茜的内脏、胸部直到右手被一条名为“梅莉”的20岁鳄鱼撕裂。

（印尼‧万鸦佬18日讯）上周五（11日）早上，日本公民Ochiai Sensei属下CV Yosiki珍珠养殖公司员工黛茜.杜沃（44岁）被发现尸首不全惨死在鳄鱼池里。同事艾尔玲（37岁）是第一个发现到残存的黛茜尸块。

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黛茜的内脏、胸部直到右手被一条名为“梅莉”的20岁鳄鱼撕裂。

当时，艾尔玲到C VYosiki珍珠养殖公司视察。

她与同事一起来，进入珍珠养殖场找不到人。因为老板打电话来询问业务，同事们正在找寻黛茜的下落。

问题是，黛茜并没有接听老板的电话。他们却发现到人体型的物体漂浮在鳄鱼养殖池内。

他们看到约5米长的鳄鱼趴在地上，嘴里还叼著黛茜残缺的躯体。

鳄鱼每天都要吃新鲜的鸡肉、金枪鱼和肉类，过去人们知道它会攻击其他鳄鱼，但没有人担心它会攻击人类。

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据推测，当时黛茜正在给这条鳄鱼喂食时，鳄鱼用后腿站立，然后越过3米高围墙把她拖进了水池，接着张口向她攻击，吃掉黛茜一部份躯体，也许是吃饱了，因此留下没有吃掉的小部份。

发生鳄鱼吃人事件后，最近一周内3条鳄鱼从当地人们养殖处被转移到北苏拉威西省天然资源保护局，因为当地村民对鳄鱼感到恐慌。

天然资源保护局官员表示，村民不能随意养殖野兽，必须持有当局的许可证。申请许可证时相关官员将视察养殖场的条件合格才发出许可证。

吃人的鳄鱼重达600公斤，被搬运到北米纳哈沙县克马镇平彬村野兽养殖中心。