甲洞乌鲁新村河堤土崩．铁门柱子坍塌屋前现大洞 甲洞乌鲁新村一间毗邻河堤的屋子外发生土崩，不仅造成地面严重崩陷，屋子的铁门及柱子也因此塌下，地面更是出现一个大洞。

黎丁财针对土崩问题作出反映，并希望当局尽快采取行动，以免问题在来临的雨季变得更严重。（图：星洲日报）

（雪兰莪．士拉央17日讯）甲洞乌鲁新村一间毗邻河堤的屋子外发生土崩，不仅造成地面严重崩陷，屋子的铁门及柱子也因此塌下，地面更是出现一个大洞。

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该村村长黎丁财指出，有关土崩事件是在2天前发生，出现土崩的地方为靠近大路，既是学校路（Jalan Sekolah）的河堤处，而他在接获村民的投诉后，也立即向当地市议员的助理反映，并获得对方安排士拉央市议会官员在今日前往视察。

他说，该处在多年前已出现裂痕等问题，他也曾对此多次向当局作出投诉，也获得当时的国会议员及市议员前往巡视，惟问题却一直没有获得解决。

促当局速维修

“官员每次都会前来视察及拍照，也曾协助清理河床，但相信是碍于预算不足，或是认为问题并不严重下，因此不曾进行任何维修工作。”

他也说，这次发生土崩导致有关范围的地面严重下陷，他希望当局能尽快展开维修工作，否则他担心在雨季来临后，将加剧崩塌的情况。

叶梅妹：投诉多次无下文

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受影响的屋主叶梅妹则透露，土崩是在两天前晚上8时许发生，屋子外的地面突然出现崩塌，连带造成铁门也倒下。

她说，她在两三年前即发现屋子外的地面出现裂痕，地底下甚至已经空心了，惟虽然向当局投诉多次，甚至也有官员前来视察拍照，却一直没有采取行动。

她也说，地面严重崩陷，她也担心造成出入时面对危险。

“目前，我只能自行用铁花将屋子围起。我更担心家里的小孩以及路人在没有留意下，不慎跌入该大洞。”

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黎丁财：获提2万拨款提升9路沟渠

另一方面，黎丁财指出，学校路的沟渠在3个星期前，获得市议会协助提升，如今迎来崭新的排水系统，以解决阻塞及无法排水的问题。

他也说，在当地市议员谭嘉丽的协助下，该村获得白沙罗国会议员潘俭伟拨款2万令吉，为9路的沟渠进行提升工程。

他说，工程在1个星期前开始动工，涉及提升的沟渠约有80尺，预计还需一个星期时间即可完工。

他指出，该路的沟渠已有40年不曾提升，也失去了沟渠排水的作用，包括阻塞不流通，还发出恶臭味。

“目前，村里的第10路、16路及拿督扎卡里亚路（Jalan DatoZakaria）的沟渠同样已有40年时间，我们也积极申请拨款进行提升。”

蔡志伟：沟渠阻塞滋生蚊虫

居住在9路的蔡志伟则说，该路的沟渠之前因为阻塞及积水，每逢下雨时就会溢出到路面，村民甚至必须在雨后清理垃圾，以免积水及发臭。

他也说，由于沟渠积水不流通，因此也成为黑斑蚊繁殖的温床，也造成该路的骨痛热症病例严重。