阿菲夫：盼无烟拓展到全州．槟放眼变无烟城 槟州卫生委员会主席阿菲夫说，他已指示卫生局探讨将槟城无烟城计划（PENBAR）拓展到全州，让槟州成为全国首个“无烟城”（Bebas Asap Rokok）。

西哈布丁（左起）及阿菲夫张贴停售香烟告示在柜台。（图：星洲日报）

（槟城．北海17日讯）槟州卫生委员会主席阿菲夫说，他已指示卫生局探讨将槟城无烟城计划（PENBAR）拓展到全州，让槟州成为全国首个“无烟城”（Bebas Asap Rokok）。

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他今日到才能园Pelita扁担饭店见证停售香烟措施后，召开新闻发布会时说，目前槟州有6个休闲区及古迹区已宪报禁烟，他在受委行政议员后，立即下达以上指示，此举也是为了达致社会变迁。他并非要阻止烟民抽烟，而是让烟民和非烟民和睦共处之余，也让非烟民受到保护。

1796食肆接警告信

阿菲夫说，1月1日起实施食肆禁烟令至今，卫生局共突击检查3781间食肆，其中1320间没有贴禁烟告示牌，同时对1796间食肆发出警告信。

他打趣说，庆幸槟州没有发生烟民及非烟民发生冲突，没人被掌掴。至今也只有9名烟客接到口头警告，证明槟民的禁烟意识高。

全国Pelita停售香烟

他赞扬Pelita扁担饭店停售香烟措施，食肆是以食物为主，不是为了烟民而营业，只要食物味道佳，就能吸引顾客前来。该扁担饭店执行董事拿督西哈布丁说，该扁担饭店全国28家分店昨日起已停售香烟。原本该公司与香烟供应商的合约是明年中才届满，但供应商答应提前终止合约。

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“全国分店每月销售香烟可获30万令吉，不过我相信停售香烟后的收入，可以从售卖食物中赚回。”他说，既然店内不能抽烟，那卖烟也没意思，他相信顾客都会支持此措施，因为大部份顾客都希望在无烟的环境下用餐。