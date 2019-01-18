周新才．延续两百多年传奇 上任1年多的槟州总警长拿督斯里达威甘荣休，槟城一群华裔人士在他60岁生日真正荣休的日子为他庆生，送上槟州最佳总警长牌匾。

上任1年多的槟州总警长拿督斯里达威甘荣休，槟城一群华裔人士在他60岁生日真正荣休的日子为他庆生，送上槟州最佳总警长牌匾。

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达威甘风趣的说，槟城警察有两百多年的历史，他只是延续前面51位槟城总警长的传奇。

他提到了他是槟城的第二位印裔总警长，前一位是拿督阿德艾门，并且说，他的许多前任其实是洋人。

槟城于1786年开埠，漫长的两百多年的槟城警方历史，应该有四分之三的日子由洋人担任第一把手，而其他各级警官也是洋人。

我的一些七十多岁的茶友当年服役，不管是被捉壮丁还是自愿的，他们会告诉你，当年最提心吊胆的例常任务是巡山，而领头巡山的是洋人。

一名前镇暴队员的朋友说，曾经带过他的一名领队是洋人商行书记，业余当差，是一个肯为公众安全作出贡献的好好先生，却不幸在巡山时成为马共的枪下亡魂。

英殖民地年代的洋人警官不好当，随时会中马共的冷枪，可是洋人不像日军临境时大撤退那么窝囊，大部份军警人员都义无反顾的执行任务。

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他们手下的兵丁都是我国的三大民族。

不过，我的朋友说，马共的冷枪很少向他们打招呼，只会选择洋人。

他说，有一天他在大路后的一间杂货店买东西，遇到一个样貌很普通的华人，后者煞有其事的告诉他曾多次在山上看到他巡山。

“你不用怕，我们的枪不会射自己人的。”

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所谓自己人是平民百姓，洋人就不是自己人了。

这些事儿只是发生在半个世纪前，我的朋友巡山的地方近的有白云山，远一点的有丹绒武雅山，更远的是垄尾炮台顶。这么靠近市区的地方就有马共出没，他们甚至每月到市区和槟岛的小镇商店收保护费。

我当记者时，马共早已从更远的浮罗山背和有小延安之称的美湖远走马泰边界大山，那时马共总书记陈平是神秘人物，我曾在报馆翻译过陈平生死成谜的英文稿。

想不到的是，后来马共放下武器，我不只到过马泰边界大山访问了来自浮罗山背的几名马共，甚至与陈平合照了。

访问浮罗山背马共时还是很敏感的年代，我写了7篇系列报道被禁了，可是后来竟然可以公开见陈平，并且大肆报道，真是此一时彼一时。

这位荣休总警长之前的传奇，很不简单啊！