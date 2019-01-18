杨淑茱．人剑合一 一位朋友已转行了，但是新工作不是很能找到饭吃，因此他同时做着自己不喜欢的另一份工作，并对我说：为了钱而做工是很痛苦的。

一位朋友已转行了，但是新工作不是很能找到饭吃，因此他同时做着自己不喜欢的另一份工作，并对我说：为了钱而做工是很痛苦的。

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我看到自己，写稿对我来说，不喜欢或讨厌，而当然它所带来的金钱酬劳是要算在内的（酬劳多少不是问题，因为我写得很快，不会付出和酬劳不平衡），否则我不会写。但是，写稿也会让我来到我的作脚底按摩的朋友所形容的人剑合一境界，这又让我能够继续写下去，所以是鸡与鸡蛋的良性循环。

知道有一个禅修者，以前是攀岩专家，后来受伤了，不能再攀岩，于是学静坐，因为他要人剑合一的感觉。

我去专访别人，但是只选择喜欢的主题，因此能够写出好专访，然后我、受访者和读者都受益，而我在写的时候，也有人剑合一的感觉；我念佛教的经或静坐，也会有人剑合一的感觉。

人剑合一是什么？

是你在专心做一样事情，然后很忘我并快乐，有些人只是弹琴、扫地、煮菜或专注的跟客户谈话就有这样的境界，我比较少听到在办公室处理账目或文件会有此境界，他们最多只是专注工作到忘我，却没有快乐。

人剑合一，能够让人继续做下去，不计时间、空间和酬劳，而我写稿是为了酬劳，因为我可以从别处得到人剑合一的感觉，如果没有酬劳我就不写，但是相对的，我知道很多人从我的文章中受益，可能我又会继续写。这就像有时朋友告诉我他们的烦恼，点一点帮助到他们的时候，我并没有获得酬劳，但是因为帮助别人带来快乐，所以我又会这么做的道理是一样的。

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有时看到一些老人在儿女长大后，他们开始养宠物或到外去当义工，因为他们不再需要为儿女付出，就需要到外或寻找别的目标来付出以寻找快乐。

事实上，无论是要人剑合一的感觉或帮助别人或付出带给自己快乐，都是回到这个自我中心的自己，但是不这么做，人又没有继续活下去的意义，除非境界很高的已经没有“我”

和需要快乐来支撑自己活下去。所以，我们只能以现有的境界活下去，至到修到更高的境界吧！