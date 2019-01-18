与蕉赖利双广场齐来过个福运新年！
与蕉赖利双广场齐来过个福运新年！
“咚咚隆咚锵！”热闹的鼓声隆隆响起、欢乐的新年歌谣处处萦绕，新春的跫音近了！
乘着春暖花开，蕉赖利双广场（Cheras LeisureMall）摇身一变，以纯朴的乡间风情邀大家共度一个福运新年！简单的村庄陈设让人仿佛回到熟悉的故乡，重温当初单纯的小美好。
在这一个己亥年，利双广场也准备了一连串的活动，还有许多促销优惠，让你无论是新年前后都可以参与，过个美好的新年。
兑换精美红包封
蕉赖利双广场推出精美红包封，让您送出的每封红包都承载着满满心意和祝福，蕴涵着无限的爱意。只须在1月16日至2月4日期间，在蕉赖利双广场任何一间参与商店，以单张收据消费至少RM128，即可在购物日当天前往地底层咨询柜台兑换一套精美红包封。数量有限，存货至送完为止，须符合条规。
精彩节目飨宴
由世界狮王麻坡关圣宫龙狮团带来的精湛高桩舞狮表演，将于农历大年初六（2月10日）下午2时及晚上8时在地底层大厅表演，展示他们精彩绝伦的高桩舞狮技艺，绝对是您和家人朋友最不容错过的新春活动！
此外，一连串的精彩节目也将陆续登场，将佳节气氛推向更高潮！
当中包括著名艺人钟盛忠与钟晓玉的《新年快乐，我的爱！》签唱会（1月21日）、中华扯铃表演（2月3日）、舞龙表演（2月9日）、击鼓表演（1月19日、2月1日、2日及16日）及新春舞蹈表演（2月17日）等等。
深受男女老少喜爱的财神爷及新春吉祥物也将在周末、年初一及年初二，现身与大家拜年，一起讨个吉祥好兆头！此外，蕉赖利双广场也将于2月15日宴请来自慈善机构的长者，前来参加“新春午餐聚会”，让他们感受喜气洋洋的新年气氛、开心同聚。
DIY工作坊发挥创意
配合新春佳节，蕉赖利双广场也在每周末至2月24日准备多项手作工作坊，让喜欢手工的朋友一起学习制作黄梨酥饼、幸运手镯、红包封、木屐彩绘、立体装饰、刺绣等等，为家人亲手制作年饼和新年家居摆饰，过个窝心的新年。只须出示在参与商店消费RM30或以上的单张收据即可参加。名额有限，先到先得。
糖果和传统手艺示范及兑换活动
过个甜蜜蜜、喜滋滋的新年！每周末至2月24日、1月21日，年初一及年初二，前来观赏专人示范制作叮叮糖、龙须糖、麦芽糖、棉花糖、冰糖葫芦，及面粉公仔，此外您也可凭RM10的单张消费收据兑换一份糖果或面粉公仔！兑换活动仅限特定时间进行，至存货兑换完毕即止。
新年年货与礼品展销会
乘着新年佳节送礼表达感恩或正要办年货的朋友们，蕉赖利双广场举办的新年年货与礼品展销会最适合您不过了！无论是美珍香、Best Hamper、绿意有机企业、美实企业、鼎记礼坊、余仁生、香港香、虹桥、农庄、顺泰行、永顺礼篮、金爷爷、旺䅞䔰参茸燕窝专卖店、人安及荣成礼坊的新春商品，举凡是新春礼篮，或单独出售的年货佳品，都象征着您满满的祝福与心意！
情人节Instagram照片比赛
这个情人节，与挚爱摄下温馨合照，即有机会赢取丰富现金礼券！参加方法很简单，首先与您的挚爱（可以是您的另一半、家人、朋友，或宠物）拍下甜蜜合照在2月20日前上传至Instagram、附上#clmmyvalentine和#cherasleisuremall标签、标记@cheras_leisuremall及三位朋友、并写上您的情人如何令您的情人节变得如此特别的创意贴文，最后私讯RM50购物证明及个人资料至蕉赖利双广场的Instagram账户，10张最佳照片及标语的照片将可赢得RM200的蕉赖利双广场购物礼券！
今天就偕老带幼来到蕉赖利双广场，一起过个吉祥如意、欢乐美好的福运新年！欲知更多有关蕉赖利双广场新年活动与促销详情，请联络03-91322386、浏览Cheras LeisureMall面书专页或电邮至[email protected]
评论