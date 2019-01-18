与蕉赖利双广场齐来过个福运新年！ “咚咚隆咚锵！”热闹的鼓声隆隆响起、欢乐的新年歌谣处处萦绕，新春的跫音近了！

“咚咚隆咚锵！”热闹的鼓声隆隆响起、欢乐的新年歌谣处处萦绕，新春的跫音近了！

广告

乘着春暖花开，蕉赖利双广场（Cheras LeisureMall）摇身一变，以纯朴的乡间风情邀大家共度一个福运新年！简单的村庄陈设让人仿佛回到熟悉的故乡，重温当初单纯的小美好。

在这一个己亥年，利双广场也准备了一连串的活动，还有许多促销优惠，让你无论是新年前后都可以参与，过个美好的新年。

兑换精美红包封

蕉赖利双广场推出精美红包封，让您送出的每封红包都承载着满满心意和祝福，蕴涵着无限的爱意。只须在1月16日至2月4日期间，在蕉赖利双广场任何一间参与商店，以单张收据消费至少RM128，即可在购物日当天前往地底层咨询柜台兑换一套精美红包封。数量有限，存货至送完为止，须符合条规。

精美的红包承载着满满心意和祝福！凡在参与商店凭单张收据消费满RM128即可兑换一套精美红包封。

精彩节目飨宴

广告

由世界狮王麻坡关圣宫龙狮团带来的精湛高桩舞狮表演，将于农历大年初六（2月10日）下午2时及晚上8时在地底层大厅表演，展示他们精彩绝伦的高桩舞狮技艺，绝对是您和家人朋友最不容错过的新春活动！

切记在大年初六前来欣赏由世界狮王麻坡关圣宫龙狮团带来的精湛高桩舞狮表演！

此外，一连串的精彩节目也将陆续登场，将佳节气氛推向更高潮！

当中包括著名艺人钟盛忠与钟晓玉的《新年快乐，我的爱！》签唱会（1月21日）、中华扯铃表演（2月3日）、舞龙表演（2月9日）、击鼓表演（1月19日、2月1日、2日及16日）及新春舞蹈表演（2月17日）等等。

广告

深受男女老少喜爱的财神爷及新春吉祥物也将在周末、年初一及年初二，现身与大家拜年，一起讨个吉祥好兆头！此外，蕉赖利双广场也将于2月15日宴请来自慈善机构的长者，前来参加“新春午餐聚会”，让他们感受喜气洋洋的新年气氛、开心同聚。

DIY工作坊发挥创意

配合新春佳节，蕉赖利双广场也在每周末至2月24日准备多项手作工作坊，让喜欢手工的朋友一起学习制作黄梨酥饼、幸运手镯、红包封、木屐彩绘、立体装饰、刺绣等等，为家人亲手制作年饼和新年家居摆饰，过个窝心的新年。只须出示在参与商店消费RM30或以上的单张收据即可参加。名额有限，先到先得。

购物者们参与蕉赖利双广场在每周末举办的新年主题工作坊，学习剪纸艺术、制作黄梨酥饼、幸运手镯、红包封、木屐彩绘、立体装饰，及刺绣等等。

糖果和传统手艺示范及兑换活动

过个甜蜜蜜、喜滋滋的新年！每周末至2月24日、1月21日，年初一及年初二，前来观赏专人示范制作叮叮糖、龙须糖、麦芽糖、棉花糖、冰糖葫芦，及面粉公仔，此外您也可凭RM10的单张消费收据兑换一份糖果或面粉公仔！兑换活动仅限特定时间进行，至存货兑换完毕即止。

新年年货与礼品展销会

乘着新年佳节送礼表达感恩或正要办年货的朋友们，蕉赖利双广场举办的新年年货与礼品展销会最适合您不过了！无论是美珍香、Best Hamper、绿意有机企业、美实企业、鼎记礼坊、余仁生、香港香、虹桥、农庄、顺泰行、永顺礼篮、金爷爷、旺䅞䔰参茸燕窝专卖店、人安及荣成礼坊的新春商品，举凡是新春礼篮，或单独出售的年货佳品，都象征着您满满的祝福与心意！

情人节Instagram照片比赛

这个情人节，与挚爱摄下温馨合照，即有机会赢取丰富现金礼券！参加方法很简单，首先与您的挚爱（可以是您的另一半、家人、朋友，或宠物）拍下甜蜜合照在2月20日前上传至Instagram、附上#clmmyvalentine和#cherasleisuremall标签、标记@cheras_leisuremall及三位朋友、并写上您的情人如何令您的情人节变得如此特别的创意贴文，最后私讯RM50购物证明及个人资料至蕉赖利双广场的Instagram账户，10张最佳照片及标语的照片将可赢得RM200的蕉赖利双广场购物礼券！

今天就偕老带幼来到蕉赖利双广场，一起过个吉祥如意、欢乐美好的福运新年！欲知更多有关蕉赖利双广场新年活动与促销详情，请联络03-91322386、浏览Cheras LeisureMall面书专页或电邮至[email protected]