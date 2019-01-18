当自由人后爆发‧双蔚不忘感谢国羽 蔚昇表示这是他们在2019年的好运气，蔚强则感谢大马羽总和国家队男双主教练保鲁斯之前给予他们的帮助。

“双蔚组合”吴蔚昇（右二）与陈蔚强（左）在大马大师赛报到8强，蔚强表示他们在2019年连续突破，有羽总、国羽男双主教练保鲁斯、临时教练邹俊英（左二）和李万华（右）的功劳。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）大马头号男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强转当自由人后连续迎来突破，除了在泰国大师赛打破两年冠军荒外，周四晚还在大马超级500赛次圈首次战胜印尼“克星”莫哈末阿山与亨德拉，终结4连败，晋级8强，蔚昇表示这是他们在2019年的好运气，蔚强则感谢大马羽总和国家队男双主教练保鲁斯之前给予他们的帮助。

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蔚昇与蔚强在和莫哈末阿山与亨德拉的第5次交锋中以21比19、24比22苦胜，拿下第一次胜利，蔚昇表示：“我感觉我们在今年有更多好运气，让我们突破两年冠军荒和首胜这支印尼对手，希望我们能抓紧机会赢下更多比赛。”

蔚强感谢俊英万华协助

蔚强则表示：“我们之前在国家队时一样很努力训练，保鲁斯教练也给我们很多帮助，不能说我们离开国家队后就拿下冠军全是我们自己的功劳，教练也有功劳。另外，我们在大马赛获得临时教练邹俊英与李万华的协助，给我们分享他们的经验，指出我们在场上的问题，让我们在思绪上更清晰，他们亦有功劳。”

双蔚在今晚的男双8强赛将硬碰日本3号种子远籐大由与渡边勇大，蔚强表示，虽然对手是种子组合，但他们不会视自己为不被看好的一方，反而在主场作战会更有斗志，希望作为自由人能在场上更享受比赛，无压力上阵。

日本组合速度快

蔚强说：“这支日本组合的速度很快，印尼组合莫哈末阿山与亨德拉则是球路变化多端，是很不同的打法，我们面对不同的对手必须有不同的应对方法，对印尼组合时，在专注力非常集中，在精神上很累，而对日本组合则更消耗体力，所以我们必须更全面以应付不同的对手。”

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国羽2男双相约会师半决赛

大马男双本次在自家门口举行的赛事迎来爆发，国羽两支组合谢定峰与苏伟译及王耀新与张御宇都成功携手晋级8强，他们如能在复赛各自挑落丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申及日本2号种子嘉村健士与园田启悟，就能会师半决赛。

世界排名第27位的国羽男双王耀新与张御宇，在周四晚最后一场比赛以21比13、14比21、21比10力克丹麦组合道嘉德与瑟高，御宇赛后表示，很高兴能达成第一个晋级复赛的目标，现在他们更希望能在复赛胜出，以和队友定峰与伟译相约半决赛对阵，他们会好好与教练讨论如何应付日本组合的快攻打法。