谭炜雄 ‧ 雨季里的富贵花 瓶子外的灰尘一天比一天多，我只是拿着一块柔软的抹布，轻轻地将表面的灰尘擦去，想保留她的指纹，她的味道，她动过瓶子的一切痕迹。

我望着屋旁开满莲花的水池，一片蓝色的景象倒映在莲花叶片的四周，周围的温度热得直逼人，就连蜻蜓也围着树低空飞翔，不愿与那阳光有丝毫的接触。蝉鸣声四起，黄莺鸟也顺应合唱，蟋蟀在那合唱团的演奏中顺着节奏表演轻功，一下左一下右地秀起舞步，鸟巢里的小鸟陶醉在那旋律中，富贵花瓣却只能不停的掉落。

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滴答。滴答。屋顶上的雨水轻轻拍打着屋旁院子里的莲花池。天空似波浪般抖动，演奏曲被水滴声打断，一颗颗的小珠子打破了蓝色镜片，明明刚才还烈日当空，我抬头一看，那雨像丝线一样细，像面粉一样轻，细密的雨丝为地面织了一面薄纱。行人们都穿上了雨衣，打上了花伞，仿佛提前知道雨神的到来。我丝毫没感觉到现在是雨季，可能已经习惯了马来西亚常年雨季的气候。天气就是那么不讲理的变化，而在我身旁的事物也一样，我还来不及记着阳光的温度，冰冷的雨水又前来造访。院子里的草堆越来越杂乱，厨房锅具的灰尘与污垢越来越厚，唯一不变的是那玻璃瓶里的硬币，再也没有增加了。寒冷的雨水不讲理的将那树上的小黄雀冻死，而现实也没对我的生活有一丝怜悯。

一个月过去了，两个月过去了，我依然细心数着，那玻璃瓶的硬币始终不再增加，我心中是有多盼望，哪怕是一枚也好，睡醒后发现瓶子里的硬币变多了，但是现实一次又一次无情地赏我耳光，餐桌上始终没有提前准备的菜肴，一切停留在那318枚硬币。瓶子外的灰尘一天比一天多，我只是拿着一块柔软的抹布，轻轻地将表面的灰尘擦去，想保留她的指纹，她的味道，她动过瓶子一切的痕迹。

我不记得我们最后的对话，或许是在心里不断地练习与她说话，混淆了我的记忆，唯一记得的是，我准备好与她见面说心里最后的篇章时，她却全程关着眼睛以慈祥的微笑聆听我的哭泣。这应该是上天对我的惩罚，罚我整日不回家，没有多看看她，没认真和她说话，现在只能靠牵挂，守着照片里始终微笑的她。

我忘记哪一天屋旁的富贵花不再开花结果，从前这些富贵花天天都开花，但事情来得太突然，就如雨季里的天气，我还没准备好被阳光抚摸我的脸颊，一滴滴的水珠就落在我的身上。富贵花的意志很坚韧，天气越热它长得越茂盛。这漫长的雨季还有多久，没有人知道，马来西亚的雨季可以是一个月，两个月，半年，一年，甚至可能从来都是雨季，只是富贵花太伤心，花瓣如泪珠落下。也可能是天上的她太爱富贵花，那盆花也不舍得离开她，花叶一片一片的散落，准备好要去天上见她。

我尽量想起她最后和我见面的样子，可能是在梦里看到她无数次，模糊了她现实中的模样。我常常做一些可以弥补我过错的事，我帮她做繁重的家务，陪她计划去各个国家旅行，带她去逛最喜欢的花圃，但是每次都是黄粱梦醒，将一切硬生生地带回幻境，含着泪水笑到最后才发现自己胸口插了一把刀子。也许是上天对我的惩罚，罚我将一切当做理所当然，太随心所欲地做人，认为她会永远地帮我解决一切的难关，没想到最难的一关，是我再也见不到她。

不知道哪一天起，我开始想念她泡的咖啡，明明小时候我总是嫌弃咖啡里的苦涩，现在觉得咖啡的苦也不过如此。她最喜欢喝黑咖啡了，我试过很多种方法，但就是泡不出她泡的味道。每当我放入咖啡袋进杯子，加入热水，泡出来的咖啡都没她泡的咖啡五成的香味。我拿着咖啡，用鼻子闻那散发的香气，杯子里的咖啡水越来越多，味道越来越淡。她说过身体最小气的就是眼睛，小气得连一颗小水珠都容不下，一滴又一滴地从脸颊上滑落，咖啡都凉了，什么苦味都没了。

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我记得她躺在病床上的模样，眼角旁的皱纹越来越明显，皮肤显得非常干燥，脚已经是瘦到必须依靠拐杖才能走路，双手也瘦骨如柴。她时常都露出和蔼亲切的笑容，为什么是和蔼？她仿佛迅速地在我眼前老去，如同一位老婆婆，说话的声音越来越小，想说的却还有很多。我在她的身体看到被针孔扎伤的痕迹，她却从来没和我们抱怨说痛，我的心里宛如被一把尖锐的细针无数次的扎，眼角总是不争气的给她看到伤心的痕迹。每当我去探访她我都不敢开口先说话，深怕她从我声音中听出颤抖，我明白我必须强忍泪水，不能将自己的情绪带给她，为人母亲看到孩子伤心，痛的指数又何止孩子的十倍。但是她总是坚强的露出微笑对我开始谈话，告诉我她会没事的，只是生了一场病。子宫颈癌，不是一种靠化疗就能根治的病，我和她深知，但是我们都用尽全力将一切掩饰，只不过从她的眼神我能看出，我心目中的女巨人真的累了。

想保留她的指纹

9月27日，我看见她化上她生前最喜欢的妆容，穿着一身淡蓝色的衣裙，被放进一个四面都是木板的盒子。里面小得根本不足以让她翻身，身旁放满了红色的富贵花，一滴滴的水滑落，化成珠子掉落在她眼前的玻璃片上，我凝视着她，看见她笑得很慈祥，似乎已经将一切放下，准备回到主的怀抱。牧师说耶稣比世人更爱她，她将回到天堂，生活在一个没有痛苦，只有爱的地方，可能这也是耶稣对我的惩罚，耶稣看见她对我的付出与爱护，我却一次又一次地伤了她的心，耶稣心疼了，将她从我身边永远的带走。

她说她喜欢富贵花，越热越能结果开花，很坚韧，家里的庭院都是种满了富贵花。我问她为什么不喜欢玫瑰，她说玫瑰虽美，但是有棘，吸引人们时或许会误伤别人，而且娇生惯养，比起富贵花，还是更喜欢后者。她真的就如富贵花一样，环境越严酷，越显现出她的意志。但是生命力强的富贵花也是抵挡不了漫长的雨季，始终还是在雨季中凋谢了。

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316，317，318。我还在数着，数着那玻璃瓶子里的硬币。距离上一次见她已经是3个月前的事，从那一天起，她再也没有收集硬币的习惯，也没有再为我准备任何一餐。

瓶子外的灰尘一天比一天多，我只是拿着一块柔软的抹布，轻轻地将表面的灰尘擦去，想保留她的指纹，她的味道，她动过瓶子的一切痕迹。

夜已经很深了，我没有睡意，我独自走去庭院，看着仅存的一盆富贵花，也是最年老的那一盆。花瓣又落下了。生在雨季的富贵花，终究还是凋谢了。

滴答。滴答。屋顶瓦片上的水珠子轻轻地落下，拍打着地面的积水，这已经是持续了3个月的雨季，是个漫长的雨季。我手指轻轻地触摸飘在积水上的花瓣，闻了闻，嗅到了我们的回忆。酸楚泛上心头，泪水簌簌落下，模糊了眼前的庭院，化成我们曾经相处的画面。我想你了，母亲。