蔡钰琳 ‧ 指甲 所以假期里我又抓起爸妈的脚趾剪起了指甲，顺便端详起他们的脚，嗯，这块茧还在这里、尾趾的指甲还是比较小片、剪指甲的边沿时还是会怕痒、幸亏还是一样没有脚臭。

我从小就喜欢剪指甲。除了出于卫生习惯，我喜欢的是指甲剪剪断指甲的声音，还有铺满一个个月牙形指甲片的报纸。还有我甚至不满意人只有20片指甲可以剪的事实。这时候我就会抓起爸妈和弟弟的脚趾修剪，这样既省去他们的麻烦，我有点变态的小癖好也得到它想要的慰藉。

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升上中学后，我的生活渐渐被拉长的上学时间、补习班和各种新颖的问题填满，指甲便淡出我的生活中心，淹没在其他有时间才解决的琐事之中。这些时间过得飞快，我的人生几乎都被学业、朋友、家人和电脑屏幕上的韩国艺人包围着，晕晕乎乎地就跨了几个年。

我再次关注指甲，是我提起吉他的时候。我考完中三考试，决心认真功练吉他指弹，也听从老师的意见留长指甲。留指甲的开始是辛苦的，右手4只长指甲很难打理，不是天天磨平就是一个星期修剪一点，一不小心就会剪歪，到时勾着的不只是吉他弦，还有我被磨得所剩无几的耐性。同时我也想起了多年前挨坐在门前的我，用小小的手握着指甲剪一下一下地学剪指甲，剪下的除了歪斜的指甲白，还有一片片剥落的耐性。我这时才发现，活着活着，好像很久没有真正关注从前在乎的小事了。

所以假期里我又抓起爸妈的脚趾剪起了指甲，顺便端详起他们的脚，嗯，这块茧还在这里、尾趾的指甲还是比较小片、剪指甲的边沿时还是会怕痒、幸亏还是一样没有脚臭。然后爸爸就会讲起我小时候帮他们剪指甲的故事，妈妈就会怨怼我以前吃饱没事做，我也发现，嗯，他们在我手上的脚似乎变小了。