朝野巨头接力助选．金马仑选战炽热 金马仑国席补选激烈选战进入中场不休息，随着投票日倒数8天，希盟及国阵阵营的巨头顶着“政治明星”的效应，以车轮式接力赴金马仑备战助选，在红蓝旗海飘扬的衬托下，高原的选战氛围日趋炽热！

纳吉（右一）一连三天从甘榜拉惹至立卑跑透透，马不停蹄为国阵助选拜票。（图：星洲日报）

（金马仑17日讯）金马仑国席补选激烈选战进入中场不休息，随着投票日倒数8天，希盟及国阵阵营的巨头顶着“政治明星”的效应，以车轮式接力赴金马仑备战助选，在红蓝旗海飘扬的衬托下，高原的选战氛围日趋炽热！

广告

尽管金马仑的山路曲折蜿蜒，然而登山助选的政治领袖一个比一个具份量，两派阵营对于此场五五波的选情皆步步为营，朝野阵营相互挑出课题之余，首轮的战役即是围绕于“晒冷”政治领袖，强打“政治明星”牌以博君一票。

双溪哥央烽火连天

低温的金马仑高原，随着政治巨头陆续空降助选拜票，致使当地的战况逐渐升温，尤其是被视为首轮主战场的双溪哥央，当地更是烽火连天及刀光剑影，每日皆有朝野阵营的领袖集中火力轮番猛攻当地的原住民村落。

由于是次朝野阵营的势力旗鼓相当，而被视为“造王者”的原住民选民，自然成为争相讨好的对象，朝野领袖接二连三走访乃兵家必争之地的日莱州选区，尤其是双溪哥央的原住民村落，使到当地弥漫着浓浓的硝烟味。

连金马仑选民也形容，平常鲜少有政治人物前往金马仑走动，适逢金马仑国席补选，才能见到如此难得一遇的盛况，纷纷笑言要和某某某领袖拍照留念，趁机与政治明星集邮一番。

金马仑国席补选的投票日落于1月26日，而压轴登场的首相敦马哈迪也将走访金马仑，也是希望联盟主席的马哈迪将于投票日前夕（25日）前往金马仑，于选前之夜为希盟站台造势。

广告

至于前首相拿督斯里纳吉则于今日（17日）起至周六（19日），一连三天从甘榜拉惹至立卑跑透透，马不停蹄为国阵助选拜票，满档的行程显见纳吉对此场补选的重视。

不仅如此，近日来已陆续走访或即将到访的希盟大咖及正副部长级人马有副首相拿督斯里旺阿兹莎、公正党主席拿督斯里安华、国防部长末沙布、财政部长林冠英、行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥、交通部长陆兆福、人力资源部长古拉、通讯及多媒体部长哥宾星、青体部长赛沙迪、水务、土地及天然资源部长希维尔、农业及农基工业部副部长沈志勤、国防部副部长刘镇东、妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双、首相署副部长傅芝雅、外交部副部长拿督马祖基。

而为国阵候选人助选的则包括国阵代主席拿督斯里莫哈末哈山、国阵总秘书拿督斯里纳兹里、巫统副主席拿督斯里依斯迈沙比利及拿督斯里马哈基尔、最高理事拿督斯里阿末马斯兰、前副主席拿督斯里希山慕丁、马华总会长拿督斯里魏家祥、署理总会长拿督马汉顺、副总会长拿督陈德钦及拿督斯里郑联科、妇女组主席拿督王赛之、国大党署理主席拿督斯里沙拉瓦南。

青体部长赛沙迪（中）日前到金马仑参与备战助选工作。右是社青团总团长李存孝，左是霹雳州议长拿督倪可汉。（图：星洲日报）

农业及农基工业部副部长沈志勤（前排左三）走访金马仑了解农民所面对的问题。（图：星洲日报）

国阵各成员党的大咖包括马汉顺（左二起）、希山慕丁及及沙拉瓦南（右二）等人，也前往金马仑为国阵候选人站台助选。（图：星洲日报）

希盟多名领袖于提名日当天齐齐登山为希盟候选人马诺佳兰（左五）助选及壮大声势。左三起是刘镇东及陆兆福。右二起是怡保东区国会议员黄家和、行动党彭亨州主席梁金福及哥宾星。（图：星洲日报）