麦肖剑．政治中的理想 最近迎来多场补选，金马仑补选，有好几位友人都在脸书转发独立人士黄承毅的帖子为他宣传，有的还写上：“如果我是金马仑人……”；士毛月补选，候选人还没公布，就已经听到有人说：“如果社会主义党有上阵……”

最近迎来多场补选，金马仑补选，有好几位友人都在脸书转发独立人士黄承毅的帖子为他宣传，有的还写上：“如果我是金马仑人……”；士毛月补选，候选人还没公布，就已经听到有人说：“如果社会主义党有上阵……”

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小党和独立人士，向来在大选中都饱受忽略和冷落；主流政党不屑其为对手，民众不恤其努力，每次选举，安娣安哥评论起各候选人的胜算，“小党/独立人士肯定不用看，只看国阵和希盟哪个赢”，都是不陌生的话。

许多选民理性行事，诉诸道理分析：反正都知道大多数票不是投国阵就是投希盟，那么为何还要浪费手中一票在小党/独立人士身上？纵使这些“少数分子”中有的很不错，但是……都知道没用的啦！还是把票善加利用更好。否则在一些主流政党势均力敌的选区，若投给第三方，分分钟还会瓜分选票，导致自己不喜好的一方胜出。

想起去年的大选，社会主义党再也古玛在为该党华都牙也区候选人站台时，指上一届大选行动党在该区获得5万4000票，国阵获得1万7000票，即使社会主义党参选，减少希盟的多数票，最后结果仍是希盟或社党胜出，国阵得票数肯定不敌这两者，反而让人民可自由选择哪一名反对党候选人；他这番话是说给如上所述般抱有“以大局为重”想法的选民，尝试以道理说服：即使你投给社党，也不会影响“大局”。

但最后结果出来，希盟的票是数万计，国阵数千计，社党只得数百计。

此次金马仑补选，同样也有独立人士宣战，不过和以往独立人士被摆一边的情况有点不同；作为其中一名独立人士的金马仑花业公会副主席黄承毅，此番罕有的获得媒体竞相报道，竞选期次日的行程还获得约十多家媒体前来联访，原因相信一来如他自己所说，自己于提名日当天的农民装扮很吸睛，令人好奇，二来或许是出于他的身份，毕业于美国大学的园艺硕士课程，也是金马仑农业协会秘书、金马仑环境觉醒组织委员，活跃于当地，可说是农民熟悉的脸孔，和一些“搞搞阵”的独立人士不一样。

且不说金马仑国阵和希盟胜面难分，有多少居民会把票投给独立人士的问题，当有不属于“搞搞阵”又不错的独立人士宣布上阵时，是否也代表了其中一些选民的想法：你们都够了，可以做更多实事吗？我想起一名想投社党的朋友说：“拳头党，穷得有理想！”，理想是许多政党成立之初都心怀的那一片纯洁美好，但愿都没有被腐蚀吧。