汤秀凤 ‧ 走一条足球路 足球员终其一生，练就一身本领，不就为了拥有社团的归属感，名正言顺的让球员全副武装，披挂上阵，不管对手如何的来势汹汹、强劲。

早上起来，空气特别的清新，阳台地上湿漉漉的，泥土草儿被雨水滋润后，显得格外容光焕发。清晨的雨就这样静悄悄的带给大地惊喜，没有惊动沉睡中的人儿，接着又静悄悄的走远。

广告

心想，能在雨天躲在被窝里好好的睡到自然醒真是人生一大享受。此刻，我在犹豫不决。我是不是不该叫醒沉睡中的儿子，还是该铁石心肠地把他从睡梦中滚回到残酷的现实里。

可不是吗？现实就是缺少了被单的温度。大约就在去年这个时候，儿子与一群爱好踢足球的同学们兴致勃勃地申请成立足球社但遭到校方拒绝。那时，我告诉孩子没关系明年再接再厉。今年这个时候，再次申请的足球社也面对同样的命运。此时，我有少许的迷惑。我是不是也应该与往年一样要孩子耐心等待，明年此刻再来过？

学校没有足球场是唯一被拒的理由！去年、今年，时间已改变了很多事物，但拒绝的理由却始终如一。时间无情，但被拒的理由不也一样伤透了孩子们的心！学校没有足球场是铁证，但不是足以拒绝成立足球社的理由。

想到这儿，真想狠下心不打扰儿子睡眠的品质但耳际却传来一把不一样的声音。“我答应教练要回去汉民华小当比赛评述员。虽然我没当过但可以试一试，而且还可以参加当天的亲子足球赛呢！儿子说这一番话时语气不但有期待，更多的是雀跃能量。更让我惊讶的是他脱口而出的那句：“教练帮过我，我也要帮教练。”

这儿子就是这么的讲义气。回想去年第一次申请的过程，我不禁对这一群初生之犊且如此活力四射的孩子另眼相看。说实在的，书写一份申请计划书是程序上的需要但从孩子们在虎穴龙潭，人心叵测的校园外物色租借场地，寻找合适的教练过程才是真正的考验应对谈判、筛选、抉择的实际经验。

校园是社会的一个小缩影，正值青春期的孩子们能自发的走出校园，面对形形色色的成人，我想没有几份胆识和对足球的热爱应该是不成事吧！更难能可贵的是自主学习是那么自然地体现在这一群孩子的实际行动中。

广告

因为热爱踢足球，所以有了自主学习的动力。因为自主学习，所以有了阅读足球的兴趣。从梅西、从足球员的饮食、从自我体格训练、从足球技巧，没有一项不是儿子从深入阅读得来自我提升。

我问儿子为何钟情于足球，他说他喜欢在辽阔的场地自在的迎着风奔跑并追逐着球的方向。是的，有几个孩子能自信满满的说与风、与草地同乐的单纯世界就能乐开怀？

雨来得不是时候，正如没有足球场的学校成立足球社也不是时机，但总不能因此而灭了孩子们心中对足球的火种！其实，孩子们的要求并不多，就只是一个被学校认同的社团。足球员终其一生，练就一身本领，不就为了拥有社团的归属感，名正言顺的让球员全副武装，披挂上阵，不管对手如何的来势汹汹、强劲。

每当驱车载孩子寻觅足球场时，看儿子像游牧民族般从一个球场到另一个球场就为了有个可以允许自己踢球的场地时，在球场另一头的我总不时揪心地张望，不只牵挂着儿子会否被拒于场外，更害怕遇见从期待到失望落空的眼神及摇着头、跑回来车子，叹气的说：哎呀！又没得踢了。

广告

虽然我不知道积极的话、陪伴的行动还能持续多久，但直少现在，孩子还有位黄国荣教练坚持继续陪着热爱足球的孩子们一起训练，接纳毕了业的学生回到小学母校踢球，甚至自掏腰包带孩子们观看亚足联U-16锦标赛的总决赛。

在这个下着雨的早上，虽然天气有点冷，但阳光还是温柔的。好吧！孩子，回母校踢球去。争取成立足球社不在于一时，路途虽未见曙光但希望总在每个热爱足球运动员的心中。

我们并肩走一条足球路……