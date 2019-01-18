子言 ‧ 答案 找工作的那段期间，尽管花了很多时间和金钱最后却没有得到一份心仪的工作，我仍觉得那些钱和时间花得值得。

5个月前，因前公司业务发展转移且自己热情减退，我裸辞到中国寻找自己自毕业以来一直想从事的新媒体运营工作。尽管当时我有些怀疑自己是否对这份工作有兴趣，但由于暂时没有其它想法，我还是决定试一试。

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在广州的10天里，我每天都在面试的路上，走得脚实在是疼得受不了。另外，面试时的频频受挫，让我不禁开始犹豫自己是否真的适合新媒体，也开始怀疑自己的决心。在诸多的面试中，我遇到了一家双方契合度非常高的公司要当场聘请我，但最后因为政策原因作罢；也有一家公司开出的薪水最接近我的要求，给我的却是海外市场岗位。这个位置并非我所喜欢的，但它能满足我“出国闯一闯”的愿望，因此我以“年轻应该多尝试”为理由说服自己答应了。

然而一个月后，我反悔了。有些事情，你不必尝试，也知道自己不喜欢。最后，我花了2000令吉，却没有找到自己想要的工作。

辞职后的首两个月里，除了在广州和北京找工作，我也曾参加州行政议员助理和本地一间中资公司品牌战略部门岗位的面试。为了后者的面试，我当天一早从新山搭巴士到吉隆坡，傍晚面试结束后又匆匆南下，抵达新山时已是晚上11时。途中，我接到其中一位面试官兼部门主管的邀请电话，但最后还是因不感兴趣而婉拒。我当时总跟朋友和前主管开玩笑说，我看似“很厉害”，因为我面试的公司，大部份都有意聘请我，但最后我一份自己喜欢的工作都没得到。

我一直抱持着“只找自己最想要的”态度找工作，父母则认为我挑三拣四，对我有些怨言。某天我突然发现自己早已给自己留了后路：要是我始终找不到合适的工作，我可以回到前东家总部，拿着微薄的薪水继续老本行。原来我只是还没碰上自己想要的工作，才不愿做出相对的牺牲。

庆幸自己选择裸辞

少了“新媒体运营”这个兴趣支柱后，越发迷茫的我决定从书中寻找答案。同时我也根据职业测试结果，找渠道接触了解如环保、体育类等自己感兴趣和有能力胜任的工作。

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有一天冥想时，我的脑海中突然浮现与小孩子在树林里奔跑的画面，这是我第一次感受到内心的感召。得知朋友从事自然教育的姐姐正好要聘请老师后，我马上联络朋友，并决定先从在他的民宿打工换宿开始。

在那里，少了父母的干预和社交媒体的干扰，我一次次地在不经意间发现了自己的其他兴趣，包括切菜、与小朋友玩耍和带领客人游览大自然景色。要是以前，“烹饪”、“小朋友”、“导览”这些关键词肯定不会出现在我的职业描述里。

但打工换宿一个月后，我与父母的冲突也有所改变——他们觉得我在那里当打杂的简直是大材小用。

后来，刚好自己一直关注的一家公司在招聘，岗位也合适。面试后的当晚，我的内心突然有了答案，最后也顺利被聘用，如今在新东家“痛并快乐”地忙碌着。

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“迷茫是好的，代表你有选择，但不要一直站在原地，而要不断尝试。”这是我待业期间从一本书里看到的一句话。回想当初，我很庆幸自己选择裸辞，让我可以毫无顾忌地去尝试自己想做的。若是以前，提起到广州找工作或是在民宿打工换宿，我一定会有各种“可是、但是、然而、不过”。

找工作的那段期间，尽管花了很多时间和金钱最后却没有得到一份心仪的工作，我仍觉得那些钱和时间花得值得。因为我虽然不知道自己要什么，但至少知道自己不要什么。我们总是想要的太多，但当我们避开一切干扰和杂音，会发现其实生活中有很多东西是可以被削掉的。不必一直问自己要什么，时间到了，答案会自然出现。