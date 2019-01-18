日本自杀人数连续9年下降 2018年日本自杀人数为20598人，较前一年减少723人，降幅为3.4%，已连续9年下降。

（东京18日讯）日本警察厅18日公布的数据显示，2018年日本自杀人数为20598人，较前一年减少723人，降幅为3.4%，已连续9年下降。

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自杀者中，男性占近七成，达14125人；女性为6473人。从地域分布看，日本47个都道府县中，33个自杀人数下降，13个上升，1个维持不变。其中，东京的自杀人数最多，达2248人；鸟取县最少，为17人。

从年龄分布看，40岁至70岁之间的自杀人数占总数的近一半。除19岁以下自杀人数连续两年上升外，其余各年龄段人数相较去年均有所下降。

从自杀动机看，排名最高的是健康问题，紧随其后的是经济和生活问题。学校问题是未成年人自杀的最大原因。

2018年日本自杀死亡率降到16.3（即每10万人口中有16.3人自杀），为1978年开始统计以来的最低水平。日本政府在2017年制定的《自杀综合对策大纲》中提出，未来10年内要将这一指数降至13左右。

日本厚生劳动省自杀对策推进室认为，经济复苏再加上各地方政府积极采取措施应对，使得自杀人数出现下降。

自有统计以来至1997年，日本自杀人数一直保持在每年2万多人。从1998年起，这一数字连续14年突破3万，其中2003年自杀人数最多，达34427人。（新华社）