蔡羽 ‧ 在鹿港遇见罗大佑 作为路人，我当然不能说鹿港的过去和未来，那是太大的课题。但匆匆而过的印象，我是喜欢鹿港的，那里有一种很近距离的感觉，不但建筑如此，人也如此。

抵达鹿港，冬日的风带寒，心里却有一种暖暖的熟悉感。这是初临贵境，踏上实体的鹿港；之前的鹿港是虚拟的想像，来自罗大佑的〈鹿港小镇〉，那是很单纯的画面，有清晰的红砖墙、贴着斑驳春联的门板以及妈祖庙里上香的人们。

广告

台湾有“一府、二鹿、三艋舺”，是清朝时期三大最重要的港市。“府”是台南府城；“艋舺”是今天台北市万华区；“鹿”指的就是鹿港了。可惜的是鹿港的繁华随着泥沙淤积而逐渐没落，年轻人跟着外流找生活，才有了罗大佑的〈鹿港小镇〉。

我问司机导游，鹿港一名又是何渊源？据说此处原本漫山遍野都是梅花鹿，鹿的浑身上下都是宝，从鹿茸、鹿皮、鹿肉等都有经济价值，因此鹿买卖一度风行于此。大肆捕捉的结果，后来也就鹿踪杳然了。

或许此前对鹿港的印象确实只是一首歌，当我走入真实的鹿港老街时，心里就哼着〈鹿港小镇〉。窄小而蜿蜒的街道，两旁是一如预期的旧式红砖墙，岁月在所有门窗上留下不同的表情。旅人不算多，却也并不冷清，很多老铺子显然有了新的文化创意，却又适度保留了老传统。

信步走入一家专做祭祀器具的老店，一个约莫三十几的年轻人在打磨一支木制文昌笔，随口跟他聊上几句。这是传承三代人的老生意，制作香枝、筊杯、神台等，如今因应鹿港老街成为旅游景点的需要，也开始制作一些相关的旅游商品，比如文昌笔挂饰、出入平安吊饰等。

逛累了走入一家“古厝咖啡”小馆，扑面而来的咖啡香是冬日里的惊喜。更为惊喜的是，悬挂在店墙上的数十幅清朝匾额，大部份还有皇帝的御笔签章。匾额都是当地收藏家萧忠义的珍藏，与咖啡馆合作，使这个小铺子仿佛成了历史文物馆，在其中享用一杯香醇的咖啡，很有味道。

台湾这个靠海为生的岛，几乎三五步就一座妈祖庙，鹿港妈祖庙更是香火鼎盛。随行的朋友撞撞我的手肘：罗大佑的妈祖庙到了。我竖耳一听，檀香氲氤的庙堂里，隐约传来〈鹿港小镇〉的和弦音乐。

广告

有趣的是，出发前往台湾的前几天，无意中从广播得知，罗大佑写〈鹿港小镇〉时，根本未曾到过鹿港，那是1982年。他自己说灵感来自于一个洗车的小伙子，从谈话中了解到这个鹿港小伙子离开小镇到台北找机会的辛酸和失落，罗氏因此写歌对过度经济发展造成的糜烂提出批判。

“台北不是我想像的黄金天堂都市里没有当初我的梦想在梦里我再度回到鹿港小镇庙里膜拜的人们依然虔诚”

三十多年前的罗大佑可能没有想到〈鹿港小镇〉后来几乎成了鹿港的“主题曲”，鹿港也因为这首经典歌曲而始终被我们那一代人放置在记忆的某个角落，乃至于当我走在鹿港的街上，好像不是初来，而是重临。

作为路人，我当然不能说鹿港的过去和未来，那是太大的课题。但匆匆而过的印象，我是喜欢鹿港的，那里有一种很近距离的感觉，不但建筑如此，人也如此。也许，如果当年鹿港继续繁荣，故事就不是这样的了。