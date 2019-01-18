《小女花不弃》流出穿帮画面·“犯人”已死链也断手还悬挂半空 台湾女星林依晨搭档小她11的中国小鲜肉张彬彬演出的《小女花不弃》正在中国、大马热播中，很多人都爱上张彬彬这位傲娇世子兼侠义“莲衣客”，没想到剧中张彬彬审问犯人的一幕戏却出现穿帮画面，只见已断气的犯人，因锁链断了，为了不NG一只手依然硬撑悬在半空中，网民笑翻之余，亦赞演员太敬业，“必须给一个鸡腿！”

（图：剧照）

（中国．北京18日综合电）台湾女星林依晨搭档小她11的中国小鲜肉张彬彬演出的《小女花不弃》正在中国、大马热播中，很多人都爱上张彬彬这位傲娇世子兼侠义“莲衣客”，没想到剧中张彬彬审问犯人的一幕戏却出现穿帮画面，只见已断气的犯人，因锁链断了，为了不NG一只手依然硬撑悬在半空中，网民笑翻之余，亦赞演员太敬业，“必须给一个鸡腿！”

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网民赞敬业

林依晨在剧里被刺客追杀，张彬彬默默调查真相。最新剧情中，有两名隶属“明月山庄”的侍卫被张彬彬抓入大牢审问，就在被炼铁刑求的时候，突然服毒自尽。一名嫌犯右手本该有锁链铐住，就在被张彬彬掐住喉咙时，锁链却断了，不过他为了维持形象，尽管戏里已经断气，手还是硬撑悬在半空中，意外让画面穿帮。

眼尖观众发现后截图，画红圈笑赞“这演员也太敬业了吧，一定要给他加鸡腿！”、“我也看到了，笑了好久”、“我还看了两遍”，意外成为追剧讨论话题。

张彬彬审问嫌犯找真相时，嫌犯却断气了，张彬彬激动抢救时，把犯人锁链弄断了，对方为了连戏，一只手硬是悬在半空中。