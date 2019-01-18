2019年首秀遇窘境‧石宇奇强忍肚痛赢球 据赛会2号种子石宇奇昨日次圈赛后透露，他是在次局出现肚痛状况，因此影响了随后的发挥。

石宇奇次圈赛以直落两局轻取泰国选手苏邦尤。（图：新华社）

（吉隆坡18日讯）中国男单新星石宇奇于17日在大马羽球超级500赛首圈对阵法国选手利维德兹上演2019年赛季首秀，却在比赛途中遭遇肚痛窘境，最终在强忍“三急”下取胜。

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据赛会2号种子石宇奇昨日次圈赛后透露，他是在次局出现肚痛状况，因此影响了随后的发挥。

在以18比21丢掉次局后，石宇奇在第3局加点高压情况下，仍能强忍疼痛，最终以25比23险胜利维德兹。

石宇奇：刘国伦有特点

昨日次圈石宇奇则以直落两局轻取泰国选手苏邦尤，今天将对阵大马自由人男单刘国伦。

对于8强对手，石宇奇说，“刘国伦是名有特点的球员，他去年在世锦赛也表现出色。”

不意外桃田首圈出局

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对于日本赛会头号种子桃田贤斗在男单首圈3局不敌队友西本拳太，石宇奇表示不意外，因为现今男单彼此水平相差不多，而且对手是“自己人”，相互熟悉彼此打法。

询及奥运积分赛，中国男单竞争激烈，包括老将林丹也想再拼1次，石宇奇认为彼此是良性竞争。

现以男单世界第2名的石宇奇为中国排名最高的男单球员，世界第4的谌龙和世界第13名的林丹紧随其后。