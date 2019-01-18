武吉摩山将添路线图地标．登山客不再怕迷路 为了防止登山客迷路事件一再发生，一群热爱登山的“武吉摩开心爬山队”队员毅然出钱出力，准备在武吉摩山的20多个山区岔路设置路线图和指示牌，为登山者指路；有关地标预料在农历新年后完成，让来自各地的登山客不必再害怕迷路！

许多登山爱好者不惜摸黑爬山，只为观赏武吉摩山的日出美景。（圖：星洲日報）

（柔佛．麻坡17日讯）为了防止登山客迷路事件一再发生，一群热爱登山的“武吉摩开心爬山队”队员毅然出钱出力，准备在武吉摩山的20多个山区岔路设置路线图和指示牌，为登山者指路；有关地标预料在农历新年后完成，让来自各地的登山客不必再害怕迷路！

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这支于两年前成立的爬山队伍是由各行各业人士组成，目前共有约50名华、巫裔成员。队员们不但义务为登山新手充当向导寻幽探秘，更经常自动自发清理山区的凉亭、垃圾和倒树，被喻为默默守护武吉摩山的环保特工队。

蔡金华：安心探索大自然奥秘

武吉摩开心爬山队队长蔡金华向星洲日报《大柔佛》社区记者透露，有鉴于每年发生在武吉摩山的登山客迷路事件相当频密，以致得劳师动众召来消拯人员上山救援，该队决定在武吉摩山的入口处、山区岔路等设置明确的路线图及指示牌，希望一劳永逸解决爬山爱好者迷路问题。

他说，武吉摩山设置地标计划是于一年前开始筹备，除了获得开心爬山队队友们出钱出力响应之外，也得到4个慈善福利组织的鼎力襄助，当中包括麻坡扶济慈善关怀之家、巴口狮子会、麻坡公主狮子会，以及香妃狮子会。

蔡金华也是设置地标的筹委会主席，他指出，该筹委会将会在山脚下设置大型路线图、环保告示牌，以及武吉摩山珍稀植物图片看板各一个；另外将增添会50个箭头、30个指路牌及购买电锯等，全部费用估计要5000令吉。

他希望随着武吉摩山增添上述设备后，能够使登山者迷路事件减至最低点，让大家安心的跟随路线图和指示牌开开心心的看日出及观赏奇花异草，探索大自然的奥秘。

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武吉摩开心爬山队带领登山者到武吉摩山顶庆祝国庆，展现爱国之心。（图：星洲日报）

登山者看到类似野生灵芝的巨大植物，露出惊讶不已表情。（图：星洲日报）

蔡金华展示武吉摩山区里的各种珍稀植物。（图：星洲日报）

有如披上网衣的野菇，外观奇特。（图：星洲日报）

汤国钦：为登山客指路

巴口狮子会候任会长汤国钦指出，由于武吉摩山没有明确的路线图和指示牌，容易使人迷路，而他本身就是其中一名受害者，庆幸当时及时求救，只是蒙受一场虚惊。

“我非常了解迷路者当下那种无助的心情，所以赞同和支持设置地标的计划，希望一旦完成后，能够帮助到更多的登山者，尤其是来自外地的新手。”

郑凯文：一同守护武吉摩山

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麻坡扶济慈善关怀之家发起人郑凯文表示，武吉摩山是非常具有潜能的旅游景点，许多登山客都会在清晨摸黑登山观赏日出美景，然而整个山区的设备却有欠理想，未获政府当局重视，委实可惜。

他指出，由于本身也热爱爬山，所以义不容辞加入筹委会的阵容，希望结合众人的力量，一同守护武吉摩山，唤醒大众保护和珍惜大自然的宝贵资源。

徐美叶：勿把垃圾留在山中

武吉摩开心爬山队队员徐美叶则指出，每逢特别节日如国庆日，该爬山队都会带领各族队员清理山区的垃圾、观赏各种奇异的野生植物、巨石及百年老树等，展现爱山、爱国精神。

由于乱丢垃圾的情况日愈严重，她希望登山者能够自律，不要把垃圾留下，也希望政府机构的执法人员能够在武吉摩山脚下严厉取缔垃圾虫，还武吉摩山清新的空气。