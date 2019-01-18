赛场暖心一幕‧马琳祝高昉洁尽快康复 周四的大马大师赛次圈发生中国女单高昉洁在比赛中不慎左脚跟腱部位受重伤必须坐轮椅离场的遗憾一幕，她的对手西班牙名将马琳随后协助高昉洁坐上轮椅的举动让人感到暖心，在这个时候，体育精神更胜于比赛的胜负。

西班牙奥运兼世界冠军马琳（右二）发挥体育精神协助在比赛中受伤的中国女单高昉洁（中）坐上轮椅，马琳也在赛后访问时祝福高昉洁尽快康复回到赛场。

（吉隆坡18日讯）周四的大马大师赛次圈发生中国女单高昉洁在比赛中不慎左脚跟腱部位受重伤必须坐轮椅离场的遗憾一幕，她的对手西班牙名将马琳随后协助高昉洁坐上轮椅的举动让人感到暖心，在这个时候，体育精神更胜于比赛的胜负。

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马琳也在赛后访问时祝福高昉洁尽快康复回到赛场：“其实我没有看到高昉洁如何扭伤脚踝，当我转过头时，她已经跌倒在地上。我感到很遗憾，因为我并不想看到仼何球员受伤，我祝福她能尽快康复并重返赛场。”

大马赛仅是开启“引擎”

对于本次大马大师赛，马琳其实并未抱有太大的期望，作为她在2019年的第一项赛事，她希望能通过比赛慢慢调整状态，她说：“我当然想在每个赛事做到最好，但我今年的首个目标是全英赛，所以本次大马赛将只是我备战全英赛的一部份。”

年仅25岁的马琳如今已齐集奥运会金牌和世界冠军于一身，创造了西班牙羽球的历史，虽然她在2016年里约奥运会成为史上第一位夺得羽球金牌的西班牙球员后，表现有所下滑，但她却成功在去年下半年爆发，第3次加冕世界桂冠，也抢下中国和日本公开赛冠军，是去年唯一能和台湾世界第1球后戴资颖分庭抗礼的女单。

马琳拒谈小戴

不过，对于自己在去年曾两次输给“小戴”戴资颖以及在交手纪录落后，马琳并没有正面回应，她说：“我在本次大马8强和半决赛的对手都不会是戴资颖，就让我们看看我们能否最终一起晋级决赛。我现在只会专注去应付8强面对韩国强敌成池铉的比赛。”

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对于自己有“女版林丹”之称，马琳感到非常开心：“我很感激大家拿我来和林丹或李宗伟比较，我们都知道他们都是羽坛的传奇，他们都是非常杰出的球员，我对此感到非常荣幸。”