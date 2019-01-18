NBA‧低迷雷霆近6仗吞5败‧湖人缺兵少将加时险胜 洛杉矶湖人缺兵少将且客场作战，最终仍通过加时138比128战胜雷霆，雷霆最近6场输掉5场。

湖人中锋祖巴茨（左）替补出战28分钟，14投12中得26分12篮板，面对雷霆强悍的内线，他打出了赛季最佳表现，并创下生涯得分新高。图示他“海报”维斯布鲁克！（图：美联社）

（纽约18日综合电）洛杉矶湖人缺兵少将且客场作战，最终仍通过加时138比128战胜雷霆，雷霆最近6场输掉5场。

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湖人开局就陷入被动局面，英格拉姆异常低迷、全场只投中1球，幸亏库兹马和祖巴茨这两个年轻人站了出来。库兹马将球队扛在肩上，先是帮助湖人抹平10分以上的分差，然后又在第四节多次投中关键三分，帮助湖人在最后时刻5.3秒领先3分。

祖巴茨亦打得非常出色，这个波黑年轻人在内线打得非常有灵性，展现出出色的篮下进攻技巧和嗅觉；和库兹马一样，祖巴茨频繁在第四节关键时刻得分，包括隔扣维斯布鲁克获得2+1机会，随后在加时赛也表现非常出色。祖巴茨如果保持这种状态，他不止可以留在湖人，还有望签下长约。

另一方面，费城76人在客场以120比96大胜溜马，本赛季两次做客印第安纳都取胜。恩比德拿到22分、13篮板和8助攻，领衔76人取得3连胜，溜马双能卫奥拉迪波则拿到15分和7助攻，但20投仅6中。