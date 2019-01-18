蔡进发：50龙狮队出队．行情差龙狮照舞 为了迎庆金猪年，就算是市场萧条，行情欠佳，华裔商家和住户在新春礼聘舞狮舞龙表演助兴，为新的一年带来好兆头的心愿，并不会因此受到冲击，这笔开销不能省。

舞狮采青跳桩表演，不仅扣人心弦，也带来热闹和喜悦。（图：星洲日报）

（马六甲17日讯）为了迎庆金猪年，就算是市场萧条，行情欠佳，华裔商家和住户在新春礼聘舞狮舞龙表演助兴，为新的一年带来好兆头的心愿，并不会因此受到冲击，这笔开销不能省。

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这可从龙狮团接到的演出订单看出，虽然订单来得慢了些，唯从龙狮界人士的反应，今年龙狮团生意量料不会输给往年。

已豁免表演申请准证

马六甲武术龙狮总会副会长蔡进发今日接受本报记者访问时说，今年同样会有40多到50支狮队，在新春期间向各界贺新岁。

他说，由于现在龙狮出队表演，都已豁免申请准证，所以众多的龙狮团，交由各自发挥。

他说，上述约50支在新春出动的龙狮队，包括那些不是总会会员的龙狮组织。

蔡进发也是全国武术龙狮总会副会长，他说，现在已很接近农历新年，一般上，商家和酒店都会提早预订龙狮队，以便在新春登场表演助兴。

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住宅订单较慢热

“依过往的经验，商家和酒店的订单已是七七八八，只是住宅的订单，今年显得较慢热。”

蔡进发说，若与往年比较，今年的情况，给人一种比较淡的感觉，可能要等多些时日，气氛才会热起来。

“目前，商家大多数已经下订单，反应与去年大同小异，反而是住宅的订单可能稍慢，原因是很多人家尚在考虑中，也有的还在选日子，配合亲戚朋友到访的时间，更有的担心龙狮队登门时，却没有人在家里。”

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他说，由于有的客户，往往等到最后一刻才下订单，致使龙狮团在编排行程和时间方面，将会面对诸多难题。

“就好比酒店一样，很多酒店把龙狮表演时间，订在早上11时到中午时分，因为这段时间，登记租房和退房的房客多，场面现人潮，可是对我们来说，在时间上的编排，则会比较头痛。”

他说，面对很多酒店的龙狮表演时间碰在一起，为了这克服这个问题，龙狮团只好调整时间，尽量分队应付。

“就好比文化家协醒狮团，我们拥有3支狮队，可以分头表演，若还是无法应付，就只好一些订单分配给其他狮团负责，尽量满足客户。其实，总会属下的龙狮团，彼此都有协调。”

龙狮表演收费不变

在收费方面，蔡进发说，今年龙狮表演的收费，大致上保持一样，没什么差别。基于各个龙狮团的收费不一致，所以他不便公布。

“通常商家和酒店的收费比较高一些，因为演出时间比较长，难度也较高，如采高青和跳桩表演，而住宅表演则较为简易。”

询及今年行情差，何以对龙狮团“生意量”抱持乐观？

蔡建发说，华人的传统观念，都会祈望新年讨个好预兆，安排龙狮表演贺岁，能带来兴、旺、发，还有带来喜悦热闹气氛。

“所以，对华人来说，新年聘请舞狮舞龙冲冲喜，这笔开销省不了。”

他指出，历年来都有聘请龙狮队在新春表演助兴的商场和人家，今年同样成了固定客户，每年也会增添一些新客户。

“目前，我们在安排龙狮新春出队表演方面，已完成70%准备工作，接下来，就是要编排好出队路线，每个星期做出跟进。”

他劝告各个龙狮团出队表演时，保持和气，团员相遇时，纵然是不同队友，也得打招呼，互相问安，并遵守纪律和交通规则。

舞狮表演贺岁，成了华人庆祝新春的传统文化。（图：星洲日报）