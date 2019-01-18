英超‧后防再伤1人‧红军要撑过这周 目前在积分榜以4分领先老二曼市的利物浦先要撑过本轮联赛，水晶宫在22轮后仅得6胜，且仅打入20球，相信红军能度过这一关。

利物浦主力右后卫阿诺德在上轮联赛不慎受伤。（图：法新社）

（伦敦18日综合电）“红军”利物浦后防再伤一人，这可能将让该队主帅“渣叔”克洛普在本轮联赛对垒“老鹰”水晶宫时变阵，而他们只要撑过本周末，就将迎来11天的假期，之后就能迎来齐整的阵容继续冲击队史首座英超冠军。

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红军本轮后

迎来11天假期

此前，利物浦已伤了马蒂普、洛夫伦和戈麦斯，但衰神仍然不放过他们，主力右后卫阿诺德又在上轮联赛不慎受伤。后防伤员的不断增加对欲争夺队史首座英超冠军的红军是重大打击，好在他们在本轮主场战罢水晶宫后，将迎来11天的假期，届时就能等待所有伤员复出。

因此，目前在积分榜以4分领先老二曼市的利物浦先要撑过本轮联赛，水晶宫在22轮后仅得6胜，且仅打入20球，相信红军能度过这一关。

法比尼奥继续客串中卫

预计渣叔会像上轮那样继续让法比尼奥客串中卫，搭档范迪克，他在这个位置上显得自信和充满斗志，让人感到安心。而在右后卫的位置，相信将由米尔纳客串，但若在上轮联赛已重返替补席的主力中卫马蒂普在赛前获得队医批准可以上阵，那么法比尼奥就将出任右后卫。

另外，由于中场维纳尔杜姆也在养伤，因此利物浦队长亨德森将迎来首发。

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渣叔很可能在本轮放弃433的阵型，改打4231，这样能以中场双后腰的配置巩固对后防线的保护。但是，由于在宽度上的防守覆盖面积变小，这就要求两个边路的球员更加多的回到后场协助防守。

水晶宫料靠边路突围

而且，水晶宫的左边路有着速度极快的突破天王扎哈，因此英媒认为渣叔会让沙奇里出任右边锋，以便在边路与扎哈形成一个兑子。换句话说，沙奇里将很有可能是此役的胜负关键人物。

利物浦在过去5次对垒水晶宫4胜1负，但近5次主场对垒老鹰却吞下2负，加上水晶宫在去年12月杪时客场击败曼市，因此红军要打起十二分精神应战。