英超‧索帅转正有望‧红魔矢复仇海鸥 曼联临时主帅索尔斯克亚取得6连胜，全队球员和教练都希望他能转正，成为正式主帅。

拉什福德（右起）等曼联球员在索尔斯克亚到来后成功复苏，卡利克与教练组同样希望他能在本赛季结束后留任并长期执教。（美联社照片）

（曼彻斯特18日综合电）曼联临时主帅索尔斯克亚取得6连胜，全队球员和教练都希望他能转正，成为正式主帅。

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曼联在温布利1比0击败托登罕热刺后，球会执行副主席伍德沃德和前CEO大卫吉尔进入更衣室祝贺球员，弗格森则带著其孙子在球队大巴上会见他们，看来高层们都很喜欢索尔斯克亚。

索帅上任曼联5项数据提升

数据表明，索尔斯克亚上任后6场比赛，曼联在5项数据上对比穆里尼奥时代均有明显改观：控球率场均提高13.8%，传球次数场均增加165次，冲刺次数场均增加16.71次，射门场均多2.29次，而射正更是增加2.5次。

如今，索尔斯克亚已经成为曼联下赛季的正式主帅热门人选，英国《太阳报》称，伍德沃德会正式“面试”他，了解他对曼联的长远看法。

对于索尔斯克亚转正，曼联前锋马夏尔接受挪威二台采访时表示：“目前每一件事都进展非常顺利，所有球员都很开心。如果继续这样保持下去，为甚么不可能呢？”

马夏尔曾在去年底的圣诞假期因为没赶上飞机，而错过曼联的训练，被罚禁赛1场，这让他感受到“娃娃脸杀手”微笑背后的严厉。“索尔斯克亚已经展示了自己严格的一面。一名好的教练必须软硬兼施，他肯定会对球员很严格，但他也营造了快乐和良好的气氛。”

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曼联期待伦敦德比两败俱伤

曼联的长期目标不只是打进英超前四，而是争冠甚至夺冠。本周末，如果他们无意外击败布赖顿，可以超越阿申纳排名第5，将与第4位切尔西的分差缩小到3分，甚至可能同时实现排名上升和分差减少的两个目标；因为本轮阿申纳与切尔西直接对决，只要两队打平，曼联即可渔翁得利。

去年8月联赛首循环，布赖顿在主场3比2爆冷胜曼联，不过当时红魔主帅还是穆里尼奥。然而，海鸥最近7轮仅仅1胜（主场1比0埃弗顿），其他场次共计2和4负，要想再爆冷门的可能性小，更何况曼联经已找回魔性。