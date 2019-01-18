英超‧伦敦德比战蓝狮‧枪手矢全力争胜
英超‧伦敦德比战蓝狮‧枪手矢全力争胜
（伦敦18日综合电）“枪手”阿申纳将在本轮联赛与“蓝狮”切尔西展开第二回合的“伦敦德比”，而这是一场“争四关键战”，枪手若吞败，便将落后前4多达9分，因此他们必须从上轮不敌西罕中反弹，尽最大努力争取胜利。
在战罢22轮联赛后，切尔西14胜5平3负积47分排在第4名，而阿申纳12胜5平5负积41分排在第5名。本轮联赛，阿申纳将主场对垒切尔西，最终是蓝狮取胜抛开枪手，还是枪手取胜缩短与蓝狮的差距，备受瞩目。
伊梅利盼藉主场之利挫蓝狮
不管怎样，阿申纳在周末的伦敦德比是压力更大的一方，因他们必须取胜才能保证争四的希望，加上身后又有积同分的“红魔”曼联，后者本轮主场对垒布赖顿，取胜应不成问题，因此一旦枪手败阵，那连老五的位置都将失去。
阿申纳主帅伊梅利在谈到该队面临的争四危机时说：“在输给西罕后，我们的处境不是很好，我希望球队本轮能够获胜，而在主场球迷支持下，我们将充满信心去战斗。切尔西的组织性很好，有一些优秀的球员，这场比赛会很艰难。”
奥兹尔有望“解放”
另外，伊梅利还表示可能在本轮联赛让奥兹尔上阵，后者疑似在去年12月时因与伊梅利起冲突，因此遭到雪藏。伊梅利说：“其实他是有伤在身，且有时候状态也不太好，我希望每个球员都能够为每一场比赛做好准备，拿出稳定的状态。奥兹尔一直在训练，虽然他没有参加一些比赛，但本周末很可能会上阵，他能够帮助我们，我从未考虑让他离开球队。”
从伊梅利解放奥兹尔来看，他就是要在本轮打出手中所有最好的牌，以全取3分。
尽管阿申纳近期表现有所下滑，不过他们本赛季的主场发挥依然十分抢眼，11轮8胜2平1负，当中打入24球丢10球，攻防表现不俗，因此即使面对来势汹汹的切尔西，还是有希望争取胜利。
当然，在22轮打入14球的锋霸奥巴梅扬的表现也至关重要，他的发挥如何将很大程度决定枪手的命运。
评论