英超‧伦敦德比战蓝狮‧枪手矢全力争胜 在战罢22轮联赛后，切尔西14胜5平3负积47分排在第4名，而阿申纳12胜5平5负积41分排在第5名。本轮联赛，阿申纳将主场对垒切尔西，最终是蓝狮取胜抛开枪手，还是枪手取胜缩短与蓝狮的差距，备受瞩目。

阿申纳主帅伊梅利表示在本轮联赛对垒切尔西的争四关键战将非常艰难，但他希望球队在主场球迷的支持下，能满怀信心迎战。（图：法新社）

（伦敦18日综合电）“枪手”阿申纳将在本轮联赛与“蓝狮”切尔西展开第二回合的“伦敦德比”，而这是一场“争四关键战”，枪手若吞败，便将落后前4多达9分，因此他们必须从上轮不敌西罕中反弹，尽最大努力争取胜利。

广告

在战罢22轮联赛后，切尔西14胜5平3负积47分排在第4名，而阿申纳12胜5平5负积41分排在第5名。本轮联赛，阿申纳将主场对垒切尔西，最终是蓝狮取胜抛开枪手，还是枪手取胜缩短与蓝狮的差距，备受瞩目。

伊梅利盼藉主场之利挫蓝狮

不管怎样，阿申纳在周末的伦敦德比是压力更大的一方，因他们必须取胜才能保证争四的希望，加上身后又有积同分的“红魔”曼联，后者本轮主场对垒布赖顿，取胜应不成问题，因此一旦枪手败阵，那连老五的位置都将失去。

阿申纳主帅伊梅利在谈到该队面临的争四危机时说：“在输给西罕后，我们的处境不是很好，我希望球队本轮能够获胜，而在主场球迷支持下，我们将充满信心去战斗。切尔西的组织性很好，有一些优秀的球员，这场比赛会很艰难。”

奥兹尔有望“解放”

另外，伊梅利还表示可能在本轮联赛让奥兹尔上阵，后者疑似在去年12月时因与伊梅利起冲突，因此遭到雪藏。伊梅利说：“其实他是有伤在身，且有时候状态也不太好，我希望每个球员都能够为每一场比赛做好准备，拿出稳定的状态。奥兹尔一直在训练，虽然他没有参加一些比赛，但本周末很可能会上阵，他能够帮助我们，我从未考虑让他离开球队。”

广告

从伊梅利解放奥兹尔来看，他就是要在本轮打出手中所有最好的牌，以全取3分。

尽管阿申纳近期表现有所下滑，不过他们本赛季的主场发挥依然十分抢眼，11轮8胜2平1负，当中打入24球丢10球，攻防表现不俗，因此即使面对来势汹汹的切尔西，还是有希望争取胜利。

当然，在22轮打入14球的锋霸奥巴梅扬的表现也至关重要，他的发挥如何将很大程度决定枪手的命运。