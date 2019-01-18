善待大自然筹资作慈善．明亮之家倡废物再用 衣、食、住、行是人类生活4大要件，而这当中都与环保密不可分；毕竟有使用就会有“垃圾”，但不是全部垃圾都是废物，当中有不少物品可以循环再用，包括二手家具和木制品。

不少民众响应号召，把可回收物送到回收站；右二为谢琪清。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）衣、食、住、行是人类生活4大要件，而这当中都与环保密不可分；毕竟有使用就会有“垃圾”，但不是全部垃圾都是废物，当中有不少物品可以循环再用，包括二手家具和木制品。

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程天送欣慰环保意识增加

明亮慈善之家创办人兼主席拿督程天送指出，国内有不少回收中心都不接受木制品及玻璃等比较难处理或环保价值低的物品，可事实上，这些物品都可回收循环使用，只有一些已受损严重的物品归类为“废物”必须丢弃。

他说，明亮慈善之家提倡的，是把可以循环的物品循环再用，减少浪费，并从这些回收物品所得到的收入，拨给慈善用途。

“除非是已发霉、腐化的木制品，否则很多都可进行翻新再卖出去，这可减少浪费，是环保中的重要一环。”

程天送指出，在环保界十多年的日子里，推广环保意识上一直很用心，也欣慰人们的环保意识有逐渐增加。

联办资源回收活动

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程天送的家乡在森州，但之前的环保工作都集中在巴生河流域，而如今，他希望把明亮慈善之家的环保工作推广到森州，并且已找到了合作对象，也积极争取和市议会合作，在特定地点放上环保箱，方便民众投入可环保物品，同时也会计划在固定地点办环保站。

他于1月13日，就率先和亚沙国会议员谢琪清配合农历新年，联办了“送旧回收，迎新岁”资源回收活动，一方面推广环保意识，一方面也方便为春节进行大扫除的人们，把家里收拾出的旧物，带到回收站。

他说，置放各地的回收箱是为了方便民众，而设立回收站，则是让一些平日有捐出可循环物品的人士，可以和明亮慈善之家的工作人员，有多一些互动和接触。

设环保站罗里上门回收“除了环保箱和环保站，我们也会安排罗里上门回收，这些都是在方便民众处理可环保的物品的措施。”

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他指出，数年前就有想要和谢琪清联办资源回收活动，而今年终于踏出了第一步，有了第一次合作。

活动当天也获得不少民众及一些学校的响应，把可循环物品送到谢琪清位于奥克兰的服务中心回收站，除了一般可见的衣服和鞋子，还有旧钢琴、黑板和椅子等。

环保箱遭滥用

回收物30%垃圾

程天送直言，虽说明亮慈善之家会尽量把能用、循环、翻新的物品全收，但也总有遇上环保箱遭滥用的问题，有些民众会把一些不可循环的物品都丢弃到箱子内，导致该机构一个月的清理垃圾费用逾2000令吉。

“垃圾丢到箱子了不能留在那里，只能自己处理掉，每次回收站或是回收箱，我们做分类的时候，都会整理出约30%的垃圾，每天都需要安排罗里丢至合法垃圾场。”

他强调，资源回收除了是善待大自然，也让该机构有一些资金可用作慈善，包括给学生带来助学金。

“此外，我也会到校园，鼓励孩子种树，绿化环境，要知道我们的地球只有一个，生活的环境生态被破坏就很难修复，所以必须提倡绿意，让孩子去触碰土地、花草树木。”

他说，一般明亮慈善之家会在学校种植的树木，都是树斑叶榄仁树苗（Bucida Molineti），而之前也曾在森州的2所国小种过这些树。

“我们会要求校方给我们更新树苗的‘成长’情况，确保这些种下的绿色植物获得照顾，并有效地带出环保信息。”

明亮慈善之家第一次与亚沙国会议员服务中心联办“送旧回收，迎新岁”活动，一起推广环保意识；左四起为市议员李汉强、明亮慈善之家环保主任拿汀李伟群、程天送及谢琪清。（图：星洲日报）